Turquia x Bélgica: onde assistir, horário e escalações
Seleções se enfrentam nesta quinta-feira, 12, pela quinta rodada da Liga das Nações
A Turquia recebe a Bélgica nesta quinta-feira, 12, às 14h (horário de Brasília), no Estádio Gürsel Aksel, em Esmirna, pela quinta rodada do Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.
Lanterna da chave, sem nenhum ponto conquistado após quatro partidas, a seleção turca tenta interromper a sequência de derrotas diante de sua torcida. O confronto também marca a estreia do técnico Sergen Yalçın, contratado para substituir Vincenzo Montella. Sem chances de avançar às quartas de final, a equipe busca uma reação para tentar evitar o rebaixamento à Liga B.
Já a Bélgica chega ao confronto ocupando a terceira colocação do grupo, com seis pontos, apenas um atrás da Itália, segunda colocada. Comandados por Mark van Bommel, os belgas precisam vencer para continuar na disputa por uma vaga nas quartas de final. A equipe tenta se recuperar da derrota por 4 a 1 para a França na rodada anterior e aposta na experiência de Kevin De Bruyne e na criatividade de seus jogadores ofensivos para superar a defesa adversária.
O duelo coloca frente a frente duas seleções em momentos distintos, mas igualmente pressionadas por resultados. A Turquia conta com o talento de Arda Güler e o retorno de Barış Alper Yılmaz para tentar surpreender, enquanto a Bélgica busca repetir a vitória por 3 a 0 conquistada no primeiro turno. Os turcos não terão Kenan Yıldız, lesionado, nem Abdülkerim Bardakcı, suspenso. Do lado belga, Roméo Lavia cumpre suspensão e Romelu Lukaku está fora por problemas físicos.
Onde assistir a Turquia x Bélgica ao vivo:
A partida entre Turquia e Bélgica terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na televisão por assinatura. O confronto está marcado para esta quinta-feira, 12, às 14h (horário de Brasília), pela quinta rodada da Liga das Nações da UEFA.
Prováveis escalações:
Turquia: Uğurcan Çakır; Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak e Eren Elmalı; İsmail Yüksek, Orkun Kökçü e Arda Güler; Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz e Enes Ünal. Técnico: Sergen Yalçın.
Bélgica: Lammens; Castagne, Brandon Mechele, Ngoy e De Cuyper; Hans Vanaken, Tielemans e De Bruyne; Lukébakio, Trossard e De Ketelaere. Técnico: Mark van Bommel.
Arbitragem:
- Árbitro: Sandro Schärer (Suíça);
- Assistentes: Stéphane De Almeida (Suíça) e Jonas Erni (Suíça);
- Quarto árbitro: Mirel Turkes (Suíça);
- VAR: Lukas Fähndrich (Suíça);
- AVAR: Luca Cibelli (Suíça).