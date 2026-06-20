Tunísia x Japão na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Tunísia e Japão se enfrentam pela 2ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026 na madrugada de sábado para domingo, à 1h. A Tunísia, lanterna e com novo técnico, precisa vencer para evitar a eliminação precoce. O Japão busca se firmar após empate. Saiba onde assistir e as prováveis escalações deste confronto crucial.

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Tunísia e Japão vão jogar na madrugada deste sábado para o domingo, à 1h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Monterrey, no México.

A seleção tunisiana estreou na Copa sofrendo uma goleada por 5 a 1 para a Suécia. O resultado culminou na demissão do técnico Sabri Lamouchi, que foi substituído por Hervé Renard, ex-Arábia Saudita. Na lanterna do grupo e a única sem pontuar, a Tunísia precisa da vitória para evitar a eliminação precoce.

Do outro lado, o Japão empatou em 2 a 2 com a Holanda na estreia. Os gols japoneses foram marcados por Nakamura e Kamada. Apesar do empate, a equipe japonesa fez uma boa partida e deixou uma boa impressão inicial.

Como assistir ao jogo entre Tunísia e Japão hoje?

Tunísia e Japão vão se enfrentar na madrugada deste sábado para o domingo, à 1h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026, no estádio de Monterrey, no México. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Tunísia: Chamakh; Valery, Rekik, Talbi e Ali Abdi; Skhiri e Khedira; Achouri, Hannibal e Gharbi; Chaouat. Técnico: Hervé Renard.

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Japão: Zion Suzuki; Taniguchi, Watanabe e Hiroki Ito; Sugawara, Kamada, Sano e Nakamura; Doan e Maeda; Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Odds para Tunísia x Japão:

Resultado final

Betano: Tunísia (6.30) – Empate (3.90) – Japão (1.57)

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Bet365: Tunísia (7.00) – Empate (4.00) – Japão (1.53)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Árbitro: István Kovács (Romênia);

István Kovács (Romênia); Assistentes: Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia);

Mihai Marica (Romênia) e Ferencz Tunyogi (Romênia); Quarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica).