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Esporte

Tunísia x Holanda na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida é válida pelo Grupo F; Holanda já está classificada, mas busca evitar confronto com Brasil. Saiba como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 11h19 | Atualizado em 25 jun 2026, 19h24
KANSAS CITY, MISSOURI - MAY 11: A general view of Arrowhead Stadium ahead of the 2026 World Cup at Kansas City Stadium on May 11, 2026 in Kansas City, Missouri. (Photo by Jay Biggerstaff/Getty Images)
Estádio de Kansas City vai ser o palco da partida entre Argélia e Áustria neste sábado, 27 (Jay Biggerstaff/Getty Images)
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Tunísia x Holanda na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Tunísia e Holanda se enfrentam nesta quinta, 25, às 20h (horário de Brasília), pelo Grupo F da Copa do Mundo, no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. O 2º colocado do grupo será o adversário do Brasil na segunda fase.

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Holanda e Japão estão na liderança da chave, com quatro pontos cada, mas os holandeses estão na 1ª colocação por terem um gol marcado a mais. A Suécia vem na sequência, com três pontos.

Eliminada após sofrer goleadas para Suécia, por 5 a 1, e Japão, por 4 a 0, a Tunísia busca o primeiro ponto no torneio. Depois da derrota na estreia, o técnico Sabri Lamouchi foi demitido e Hervé Renard foi o escolhido para ocupar o posto. Essa é a sétima Copa da Tunísia e a seleção africana nunca conseguiu avançar da fase de grupos.

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Do outro lado, os holandeses já estão garantidos na próxima fase, mas buscam os três pontos para garantir a liderança da chave e evitar um cruzamento precoce com o Brasil. A Holanda estreou no Mundial com um empate em 2 a 2 contra o Japão e, na rodada seguinte, goleou a Suécia por 5 a 1. A equipe comandada por Ronald Koeman pode cravar o primeiro lugar do grupo até mesmo com um empate, desde que o confronto entre japoneses e suecos, no mesmo horário, também termine empatado. Caso Holanda e Japão vençam seus respectivos duelos, a liderança será decidida no saldo de gols.

Como assistir ao jogo entre Tunísia e Holanda hoje?

Tunísia e Holanda vão se enfrentar nesta quinta, 25, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026, no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

Tunísia: Dahmen; Bronn, Talbi e Rekik; Valery, Ben Slimane, Skhiri e Ali Abdi; Gharbi e Mejbri; Chaouat. Técnico: Hervé Renard.

Holanda: Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk e van de Ven; Gravenberch, de Jong e Reijnders; Malen, Brobbey e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

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Odds para Tunísia x Holanda:

Resultado final

Betano: Tunísia (23.00) – Empate (8.75) – Holanda (1.12)

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Bet365: Tunísia (29.00) – Empate (9.50) – Holanda (1.083)

Arbitragem:

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  • Árbitra: Katia García (México);
  • Assistentes: Sandra Ramírez (México) e José Enrique Naranjo (Espanha);
  • Quarto árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai).
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