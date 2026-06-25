Tunísia x Holanda na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida é válida pelo Grupo F; Holanda já está classificada, mas busca evitar confronto com Brasil. Saiba como assistir à transmissão ao vivo da partida
Tunísia e Holanda se enfrentam nesta quinta, 25, às 20h (horário de Brasília), pelo Grupo F da Copa do Mundo, no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. O 2º colocado do grupo será o adversário do Brasil na segunda fase.
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Holanda e Japão estão na liderança da chave, com quatro pontos cada, mas os holandeses estão na 1ª colocação por terem um gol marcado a mais. A Suécia vem na sequência, com três pontos.
Eliminada após sofrer goleadas para Suécia, por 5 a 1, e Japão, por 4 a 0, a Tunísia busca o primeiro ponto no torneio. Depois da derrota na estreia, o técnico Sabri Lamouchi foi demitido e Hervé Renard foi o escolhido para ocupar o posto. Essa é a sétima Copa da Tunísia e a seleção africana nunca conseguiu avançar da fase de grupos.
Do outro lado, os holandeses já estão garantidos na próxima fase, mas buscam os três pontos para garantir a liderança da chave e evitar um cruzamento precoce com o Brasil. A Holanda estreou no Mundial com um empate em 2 a 2 contra o Japão e, na rodada seguinte, goleou a Suécia por 5 a 1. A equipe comandada por Ronald Koeman pode cravar o primeiro lugar do grupo até mesmo com um empate, desde que o confronto entre japoneses e suecos, no mesmo horário, também termine empatado. Caso Holanda e Japão vençam seus respectivos duelos, a liderança será decidida no saldo de gols.
Como assistir ao jogo entre Tunísia e Holanda hoje?
Tunísia e Holanda vão se enfrentar nesta quinta, 25, às 20h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026, no estádio de Kansas City, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Tunísia: Dahmen; Bronn, Talbi e Rekik; Valery, Ben Slimane, Skhiri e Ali Abdi; Gharbi e Mejbri; Chaouat. Técnico: Hervé Renard.
Holanda: Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk e van de Ven; Gravenberch, de Jong e Reijnders; Malen, Brobbey e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.
Odds para Tunísia x Holanda:
Resultado final
Betano: Tunísia (23.00) – Empate (8.75) – Holanda (1.12)
Bet365: Tunísia (29.00) – Empate (9.50) – Holanda (1.083)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR