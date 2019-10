Tufão Hagibis adia treino da F1 e jogos do Mundial de rúgbi no Japão

O Japão se prepara nesta sexta-feira, 11, para a passagem do tufão Hagibis, que causou o cancelamento de centenas de voos e de duas partidas da Copa do Mundo de Rúgbi e do treino classificatório de sábado do Grande Prêmio da Fórmula 1.

A agência meteorológica do Japão (JMA) informou nesta sexta que a intensidade ciclônica do Hagibis era muito forte, apenas um grau a menos do que o nível máximo concedido anteriormente. Rajadas de vento de até 216 km/h são esperadas para este sábado pela manhã, algumas horas antes de Hagibis chegar ao centro e leste do Japão, incluindo a densamente povoada região de Tóquio.

Os organizadores do GP de Suzuka, perto de Nagoya (centro da cidade), cancelaram todo o programa de sábado. Os treinos livres foram limitados a sexta-feira e os de classificação para domingo de manhã, pouco antes do início da corrida.

Duas partidas da Copa do Mundo de Rúgbi marcadas para sábado foram canceladas na quinta-feira: França x Inglaterra em Yokohama e Nova Zelândia x Itália, encontros que atrairiam cerca de 115.000 espectadores.

A agência meteorológica prevê “ventos brutais e um mar violento” na madrugada de domingo em muitas regiões do país. “Pedimos que tomem medidas de precaução para proteger suas vidas e as de suas famílias”, declarou uma fonte da JMA durante uma coletiva de imprensa.

Também são esperadas fortes chuvas em algumas regiões, com, por exemplo, 500 mm em 24 horas na área de Tóquio e até 800 mm no centro do país, de acordo com a JMA.