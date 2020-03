Trump sugere adiar as Olimpíadas de Tóquio para 2021

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quinta-feira, 12, adiar em um ano os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, enquanto os organizadores insistem que o evento será mantido nas datas previstas apesar da pandemia do coronavírus.

“Quem sabe eles adiem por um ano”, declarou Trump a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca. “É uma pena, porque realmente construíram estruturas magníficas”, mas “eu prefiro isso a ter estádios vazios”, completou o presidente americano.

A realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para serem disputados entre 24 de julho a 9 de agosto, foi colocada em dúvida devido à pandemia do coronavírus, mas tanto o Comitê Olímpico Internacional (COI) como as autoridades japonesas afirmam que, até o momento, as datas estão mantidas.

O presidente do COI, Thomas Bach, declarou nesta quinta-feira que “seguiremos as recomendações da Organização Mundial de Saúde” sobre a situação dos Jogos Olímpicos.

A atual pandemia do coronavírus supõe já “sérios problemas nos torneios de classificação”, reconheceu o dirigente alemão. “Estão em perigo” em certos esportes, completou, referindo-se ao cancelamento de competições classificatórias como precaução contra a propagação do COVID-19.

“Temos que reagir de uma forma muito flexível”, continuou o presidente do COI, citando alguns critérios de classificação, mas sem precisar os esportes ou provas envolvidas.

Os atletas, em particular os que são oriundos de países e regiões muito afetados pelo vírus, devem se beneficiar de um sistema “igualitário nestas condições extremamente difíceis”, concluiu Bach.

Já a governadora de Tóquio, Yuriko Koike, garantiu nesta quinta-feira que o cancelamento do evento é “impensável”.