Trump responde à suspensão do cartão vermelho do artilheiro dos EUA

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Donald Trump agradeceu à Fifa pela suspensão do cartão vermelho de Folarin Balogun, artilheiro da seleção dos EUA. A decisão permite que Balogun jogue contra a Bélgica nas oitavas de final, ressaltando a crescente influência de Trump sobre a entidade máxima do futebol. Entenda os detalhes e o contexto dessa intervenção.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agradeceu à Fifa pela suspensão do cartão vermelho do jogador Folarin Balogun. No jogo contra a Bósnia e Herzegovina, pela fase de 16 avos de final, o artilheiro da seleção dos EUA na Copa recebeu a punição do árbitro brasileiro Raphael Claus após falta dura sobre Muharemovic.

O perfil do X da Casa Branca, publicou a reação de Trump à decisão: “Obrigado a Fifa por fazer o que é certo, e revertendo uma grande injustiça!”

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Sem a punição, Balogun poderá jogar contra a Bélgica nas oitavas de final. O atacante do Mônaco é o artilheiro da equipe no torneio com três gols, inclusive, na vitória sobre a Bósnia antes de receber o cartão vermelho.

Na terra do soccer, Donald Trump reforçou mais uma vez sua influência sobre as decisões da Fifa. Em dezembro do último ano, recebeu o questionável Prêmio da Paz da Fifa, como consolação ao não ser premiado pelo Nobel. Próximo do presidente da Fifa, Gianni Infantino foi retratado como fantoche do americano em capa do jornal francês L’Equipe.

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