🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Esporte

Trump marca presença nas finais da NBA em Nova York, com segurança reforçada

Grande perímetro de segurança será estabelecido ao redor da arena em Manhattan, localizada perto da Penn Station

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 13h00
15/05/2026 - O presidente dos Estados Unidos fala com jornalistas a bordo do Air Force One
Trump em quadra: perímetro de segurança será estabelecido ao redor da arena em Manhattan - (Viory/Reprodução)
Continua após publicidade
Trump marca presença nas finais da NBA em Nova York, com segurança reforçada Priorize VEJA no Google

As autoridades americanas anunciaram nesta segunda-feira, 8, um aumento sem precedentes nas medidas de segurança em Nova York devido à presença de Donald Trump no Jogo 3 das finais da NBA no Madison Square Garden, entre Knicks e Spurs. Ao contrário dos jogos anteriores, em San Antonio, um grande perímetro de segurança será estabelecido ao redor da arena em Manhattan, localizada perto da Penn Station, onde seis pessoas ficaram feridas em um ataque com faca na noite de domingo.

Por causa da visita presidencial, não haverá área reservada para fãs perto da arena, diferentemente dos dois primeiros jogos das finais, que foram marcados por grandes aglomerações para comemoração. Um alto funcionário do Departamento de Polícia de Nova York, Michael LiPetri, afirmou que centenas de policiais foram mobilizados ao redor da Penn Station. Essa mobilização não foi alterada após o ataque do dia anterior, aparentemente perpetrado por um indivíduo com problemas mentais.

“A mensagem é simples: celebrem os Knicks, mas evitem a área do Madison Square Garden esta noite se não tiverem um ingresso ou outro motivo válido para estarem lá”, disse a Comissária de Polícia de Nova York, Jessica Tisch. Como parte das medidas de segurança reforçadas, os portadores de ingressos foram orientados a chegar ao Madison Square Garden pelo menos duas horas antes do início do jogo, às 20h30, para passar por verificações de segurança semelhantes às de aeroportos.

O Serviço Secreto, responsável pela proteção do presidente dos EUA, participará da operação de segurança juntamente com o Departamento de Polícia de Nova York.

Siga
Continua após a publicidade

(Com AFP)

Publicidade
TAGS:
Basquete
Donald Trump
Esporte
NBA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).