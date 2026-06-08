Trump marca presença nas finais da NBA em Nova York, com segurança reforçada

As autoridades americanas anunciaram nesta segunda-feira, 8, um aumento sem precedentes nas medidas de segurança em Nova York devido à presença de Donald Trump no Jogo 3 das finais da NBA no Madison Square Garden, entre Knicks e Spurs. Ao contrário dos jogos anteriores, em San Antonio, um grande perímetro de segurança será estabelecido ao redor da arena em Manhattan, localizada perto da Penn Station, onde seis pessoas ficaram feridas em um ataque com faca na noite de domingo.

Por causa da visita presidencial, não haverá área reservada para fãs perto da arena, diferentemente dos dois primeiros jogos das finais, que foram marcados por grandes aglomerações para comemoração. Um alto funcionário do Departamento de Polícia de Nova York, Michael LiPetri, afirmou que centenas de policiais foram mobilizados ao redor da Penn Station. Essa mobilização não foi alterada após o ataque do dia anterior, aparentemente perpetrado por um indivíduo com problemas mentais.

“A mensagem é simples: celebrem os Knicks, mas evitem a área do Madison Square Garden esta noite se não tiverem um ingresso ou outro motivo válido para estarem lá”, disse a Comissária de Polícia de Nova York, Jessica Tisch. Como parte das medidas de segurança reforçadas, os portadores de ingressos foram orientados a chegar ao Madison Square Garden pelo menos duas horas antes do início do jogo, às 20h30, para passar por verificações de segurança semelhantes às de aeroportos.

O Serviço Secreto, responsável pela proteção do presidente dos EUA, participará da operação de segurança juntamente com o Departamento de Polícia de Nova York.

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(Com AFP)