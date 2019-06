Troféus de Boris Becker serão leiloados para pagar suas dívidas

Vários troféus e objetos pessoais do ex-tenista alemão Boris Becker serão leiloados a partir desta segunda-feira, 24, pela casa britânica Wyles Hardy, com o objetivo de saldar parte das dívidas do ex-campeão. Composto por 82 artigos daquele que foi o vencedor mais jovem da história de Wimbledon – faturou o título de 1985 aos 17 anos –, o lote inclui medalhas, troféus, raquetes, relógios e fotografias. A venda terminará em 11 de julho.

Abalado pelas dívidas, Becker, 51 anos e três vezes campeão em Wimbledon, declarou falência em 2017. Em junho de 2018 evocou um status diplomático para ter imunidade ante a justiça britânica, o que interrompeu no último momento a venda de seus troféus e objetos pessoais em um leilão.

O ex-número 1 do mundo afirmou na época que havia sido nomeado pelo presidente da República Centro-Africana como um representante junto à União Europeia para assuntos culturais, esportivos e humanitários deste país. No entanto, o ministro centro-africano das Relações Exteriores explicou que o passaporte exibido por Becker era falso, procedente de um lote “de passaportes em branco roubados em 2014”.

Boris Becker conquistou seis títulos de Grand Slam, além da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona-92, e faturou mais de 25 milhões de dólares em premiações entre 1984 e 1999.

(com agência AFP)