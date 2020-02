Trocas na NBA: brasileiro Bruno Caboclo no Houston Rockets e mais; confira

A janela para trocas na NBA foi fechada na tarde desta quinta-feira 6, com mudança para alguns brasileiros. O ala Bruno Caboclo saiu do Memphis Grizzlies para se juntar ao grupo do Houston Rockets onde poderá fazer, ao lado de James Harden e Russell Westbrook, uma boa campanha nos playoffs. Aos 37 anos, o pivô Nenê tem futuro incerto na liga, pois foi transferido dos Rockets para o Atlanta Hawks, que o dispensou.

O mercado teve várias trocas, mas apenas uma de peso: O Golden State Warriors enviou o armador D’Angelo Russell para o Minnesota Timberwolves, recebendo o ala Andrew Wiggins e duas escolhas de Draft em 2021 e 2022. Os Warriors estão em reconstrução obrigatória depois da saída de Kevin Durant e uma série de lesões de seus jogadores, incluindo Stephen Curry, que quebrou a mão e precisou de cirurgia, e Klay Thompson, que teve uma ruptura de ligamento no joelho esquerdo durante a final do ano passado, contra o Toronto Raptors.

A franquia é a última da conferência oeste e tem grandes chances de conseguir uma escolha de alto nível no Draft desde ano. Para a próxima temporada, os Warriors terão retorno de suas estrelas e a adição de algum dos melhores jogadores universitários. A contratação de Wiggins suprirá a ausência de um ala versátil, algo que a equipe perdeu com as saídas de Durant e Andre Iguodala. Além disso, o Golden State desafogará a armação do time, pois seria difícil encaixar Thompson, Curry e Russell ao mesmo tempo em quadra.

Confira as principais trocas de 2020 na NBA:

Golden State Warriors recebe: Andrew Wiggins, escolha de primeira rodada do Draft de 2021 e escolha de segunda rodada do Draft de 2022.

Minnesota Timberwolves recebe: D’Angelo Russell, Jacob Evans e Omari Spellman

Miami Heat recebe: Andre Iguodala (Memphis), Jae Crowder (Memphis) e Solomon Hill (Memphis)

Memphis Grizzlies recebe: Justise Winslow (Miami), Dion Waiters (Miami) e Gorgui Dieng (Minnesota)

Minnesota Timberwolves recebe: James Johnson (Miami)

Cleveland Cavaliers recebe: Andre Drummond

Detroit Pistons recebe: Brandon Knight, John Henson, escolha de segunda rodada de 2023

Golden State Warriors recebe: Escolha de segunda rodada de 2020, escolha de segunda rodada de 2021 e escolha de segunda rodada de 2022

Philadelphia 76ers recebe: Alec Burks e Glenn Robinson III

Atlanta Hawks recebe: Clint Capela (Rockets) e Nenê

Denver Nuggets recebe: Noah Vonleh (Minnesota), Gerald Green (Houston), Shabazz Napier (Minnesota), Keita Bates Diop (Minnesota) e escolha de 1ª rodada de 2021

Houston Rockets recebe: Robert Covington (Minnesota), Jordan Bell (Minnesota) e escolha de segunda rodada de 2024

Minnesota Timberwolves recebe: Evan Turner (Denver), Malik Beasley (Denver), Juan Hernangomez (Denver), Jarret Vanderbilt (Denver) e escolha de primeira rodada de 2020

Houston Rockets recebe: Bruno Caboclo e escolha de segunda rodada de 2023

Memphis Grizzlies recebe: Jordan Bell