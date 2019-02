‘Trintões’ mexem com mercado de transferências ao redor do mundo

Madri, 10 jul (EFE).- O fenômeno vivido no Brasil, onde veteranos como Deco, Ronaldinho Gaúcho, Juninho Pernambucano são os nomes mais badalados, está se repetindo por diversas partes do mundo, com a crescente valorização de jogadores mais experientes.

Um nome que ganhou destaque recentemente na imprensa mundial é o do meia italiano Alessandro Del Piero, que acaba de rejeitar proposta do Muang Thong United, da Tailândia, que sonhava contar com o craque, de 37 anos. ‘Continuarei jogando, embora não saiba aonde’, garantiu o jogador.

O caso do ex-jogador da Juventus é o mesmo de muitos outros, que após atingir certa idade passam a ter duas opções: pensar em uma aposentadoria com tranquilidade ou se manter em atividade, provando que a idade pouco importa. Os que escolhem o segundo caminho, geralmente o fazem em um campeonato fora dos grandes centros do futebol mundial.

É aí que entram os clubes de Brasil, China, Catar, Suíça, México, Estados Unidos, entre outros países, que investem, geralmente pesado, na experiência. Esses destinos recentemente atraíram atletas como Diego Forlán, Clarence Seedorf, Didier Drogba, Raúl, Gennaro Gattuso e Alessandro Nesta.

Neste ano, um dos primeiros a embarcar em uma viagem surpreendente foi Nicolas Anelka, de 32 anos, que trocou o Chelsea pelo Shangai Shenhua, da China. Durante a temporada, o francês chegou até a fazer parte da comissão técnica do clube, durante uma troca de comando.

No final da temporada europeia, o marfinense Didier Drogba seguiu o mesmo caminho do ex-companheiro de equipe nos ‘Blues’, logo depois de conquistar a Liga dos Campeões da Europa. Apenas de salários, o atacante receberá na China 12 milhões de euros anuais (mais de R$ 29 milhões).

Outro que fez as malas para o futebol asiático no fim da temporada europeia foi o espanhol Raúl González, que com o Real Madrid ganhou três Ligas dos Campeões, duas Copas Intercontinentais e seis Campeonatos Espanhóis. Depois de dois anos no Schalke 04, o atacante partiu para o Al Saad, do Catar.

Seedorf, por sua vez, teve inúmeras propostas, de diferentes mercados, mas escolheu o Brasil, terra natal de sua esposa. Vai vestir a camisa do Botafogo em um dos campeonatos mais equilibrados do mundo e garante que ainda pode ir longe.

‘Minha idade é um fator importante, mas tenho experiência para me preparar bem e para jogar em alto nível’, destacou.

Outros dois que buscaram novos ares foram os campeões mundiais de 2006, Gennaro Gattuso, de 34 anos, e Alessandro Nesta (36), que atuavam pelo Milan. O primeiro partiu para o Sion, da Suíça, enquanto o segundo desembarcou na equipe canadense Montreal Impact, que joga a liga americana de futebol (MLS).

Outros jogadores que passaram por equipes grandes também escolheram fazer as malas e deixar o futebol europeu, como o atacante espanhol Raúl Tamudo, de 34 anos, que jogará no Pachuca, do México e o ex-volante do Barcelona Seydou Keita, de 32, que acertou com o Dalian Aerbin, da China.

E os ‘velhinhos’ disponíveis no mercado ainda são muitos. O caso mais recente é o de Juan Román Riquelme, de 34 anos, que já anunciou que não vestirá mais a camisa do Boca Juniors. O craque argentino é alvo de equipes de Brasil, China e Emirados Árabes, mas também pode ir parar na segunda divisão da Espanha, voltando a vestir a camisa do Villarreal. EFE