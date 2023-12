Triatleta Luísa Baptista apresenta evolução positiva

O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) informou na tarde desta quinta-feira, 28, por meio de boletim médico, que a triatleta Luisa Baptista, que sofreu um grave atropelamento no último sábado, está apresentando melhora no quadro clínico. Ela está internada no HC da USP desde a segunda-feira. “[A atleta] apresentou uma evolução positiva em seu quadro clínico. Está melhor da parte respiratória e hemodinâmica, sem novas complicações, e está em processo de desmame da ventilação mecânica. A paciente segue recebendo cuidados intensivos especializados”, diz o texto do boletim médico.

No sábado, a atleta, que representou o Brasil na última edição dos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile, estava treinando quando foi atropelada por uma motocicleta. Segundo mensagem da equipe de Luisa Batista, a triatleta “sofreu um acidente quando estava em treinamento na manhã de sábado numa estrada no distrito de Santa Eudoxia, em São Paulo.

A via em que a atleta pedalava é conhecida como importante ponto de treinamento na região por conta do baixo movimento de carros e motos. O piloto que a atingiu dirigia sem habilitação. De acordo com a Polícia Civil, um boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal culposa, quando não há intenção. A moto foi apreendida.

No início da noite do último sábado, a Santa Casa de São Carlos, hospital no qual a triatleta foi internada inicialmente, afirmou que Luisa Baptista chegou com um quadro de politrauma grave, com lesões no pulmão direito, fraturas de diversos arcos costais e perna direita. Após a realização de procedimentos de estabilização, ela foi submetida a cirurgia. No início da madrugada da última segunda-feira, Luisa foi transferida para o Hospital das Clínicas de São Paulo para dar prosseguimento ao tratamento.

Atleta em ascensão

Luisa Baptista fez parte da equipe nacional campeã do revezamento misto nos Jogos Sul-Americanos de 2018, em Cochabamba, na Bolívia, e conquistou a prata feminina na mesma competição. No ano seguinte, integrou a equipe de revezamento misto que conquistou a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de Triatlo. Nos Jogos Pan-Americanos de 2019, disputados em Lima, no Peru, tornou-se a primeira brasileira campeã do triatlo na competição ao terminar o campeonato na primeira colocação e receber a medalha de ouro. Também no Pan, fez parte da equipe que venceu o revezamento misto.

(Com Agência Brasil)