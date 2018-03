Triatleta é assaltado e sofre cortes de serrote nas pernas

O triatleta sul-africano Mhlengi Gwala, de 26 anos, foi atacado na última terça-feira, durante seu treinamento na cidade de Durban, África do Sul. Segundo informações da emissora britânica BBC, Gwala estava em sua bicicleta, quando foi abordado por dois homens. O atleta entregou seus pertences, mas não satisfeitos, os assaltantes o levaram para um arbusto ao lado da rua e começaram a cortar suas pernas com um serrote.

Gwala se arrastou até a rua, até que foi resgatado por um motorista que passou pelo local e o levou ao hospital. O sul-africano não corre mais risco de vida, mas pode ter uma de suas pernas amputadas, já que um dos cortes foi muito profundo, rompendo uma artéria e chegando até o osso, mesmo assim, os médicos estão otimistas com a recuperação de Gwala.

O site sul-africano backabuddy criou uma página com o título “Coloque Mhlengi de volta em sua bicicleta”, para que pessoas possam doar qualquer quantia em dinheiro que puderem para ajudar no tratamento do esportista, o objetivo é alcançar por volta de 27.000 reais em doações.