Desde a fundação da Copa do Mundo, o maior evento do futebol mundial, em 1930, VEJA acompanhou a entrega de onze taças. As doces vitórias brasileiras estamparam as capas da publicação no tri, tetra e pentacampeonato. Nas páginas é impossível não relembrar a grande seleção do tetra, por exemplo, com defesa de Taffarel e o ataque nos pés de Romário (que, mais de dez anos depois, é candidato ao governo do Rio de Janeiro). Em 2002, a revista também publicou uma edição histórica com Ronaldo (e seu penteado mais famoso) ilustrando a capa com a bandeira brasileira.

Relembre os momentos de glória do futebol brasileiro na animação abaixo: