Três atos de arrogância de jogadores da seleção brasileira na Copa

O empate em 1 a 1 para o Marrocos não fez os jogadores da seleção brasileira vestirem a camisa da humildade ao encararem a cobrança da mídia e dos torcedores. Pelo contrário. Vestidos da irritação, se incomodam ao serem questionados do óbvio: quando, afinal, será mostrado o futebol-arte que fez o mundo se encantar pela seleção? A seguir, três atos de arrogância – ou de soberba – que mostram o clima nada ameno nos bastidores do time formado por Carlo Lancelotti.

Após a partida de sábado, 13, um repórter questiona a Matheus Cunha: “Até aonde o Brasil vai chegar (na Copa)?”. Eia a resposta dele: “Bem, eu não sei, não sou vidente, não trabalho com isso”.

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O goleiro Alisson foi questionado se ele se sentia culpado pelo empate da seleção, por não segurar o gol do Marrocos que abriu o placar do jogo de estreia. Ele rebateu: “Todos erraram”. E saiu de cara fechada.

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Após o final da estreia, Luiz Henrique falou em entrevista para a TV Globo sobre o resultado. O jogador entrou no decorrer do segundo tempo e participou de boa parte das ações da seleção para tentar, em vão, a virada. “O mais importante é que a gente não saiu derrotado da partida de hoje agora vamos dar o seguimento para a próxima partida”, disse, sem reconhecer que falta muito para a seleção mostrar que é sim capaz de trazer o hexa.

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