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Esporte

Treino de números 1: o brasileiro Guto Miguel e o italiano Jannik Sinner aquecem juntos em Wimbledon

O líder do ranking juvenil foi eliminado do Grand Slam inglês para o norte-americano Jack Secord nesta terça-feira, 7

Por Gabriel Bussolotti Silveira 7 jul 2026, 11h20
Luís Guto Miguel e Sinner em Wimbledon
 (Jan Kruger/Cameron Spencer/Getty Images)
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Treino de números 1: o brasileiro Guto Miguel e o italiano Jannik Sinner aquecem juntos em Wimbledon Priorize VEJA no Google

O brasileiro Guto Miguel, líder do ranking juvenil, treinou com o Jannik Sinner, o italiano número 1 do mundo na categoria principal, nesta segunda-feira, 6. A prática entre os tenistas aconteceu antes da partida do goiano de 17 anos na chave de duplas em Juniores de Wimbledon. Guto venceu o jogo ao lado do esloveno Ziga Sesko da parceria entre o tcheco Jakub Kuzy e Kai Thompson, de Hong Kong, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (5) e 7/5.

Neste ano, Luís Guto Miguel se consagrou o primeiro campeão de Roland Garros júnior na história de nosso país. Após a conquista do torneio, o tenista de 17 anos alcançou a 1ª posição do ranking mundial e, atualmente, é o mais jovem do top 5. Por conta da colocação, o brasileiro chegou em Wimbledon como primeiro cabeça de chave.

No último sábado, 4, Guto Miguel estreou no Grand Slam inglês com vitória. Ele bateu o britânico Vincent Fletcher por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3.

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Outros brasileiros

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Além de Guto Miguel, outros brasileiros participaram do torneio inglês na categoria juvenil. Na chave de simples masculina, Pedro Chabalgoity perdeu na estreia para o holandês Thijs Boogard por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Leonardo Storck, tenista superado por Guto Miguel na semifinal de Roland Garros júnior deste ano, também foi derrotado em Wimbledon: ele perdeu para o alemão Jamie Mackenzie, número 2 do ranking juvenil, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Guto e Sinner em Wimbledon

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Ambos os números 1 do ranking jogam em Wimbledon nesta terça-feira, 7. Guto Miguel perdeu para o norte-americano Jack Secord, 21º do ranking juvenil, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/1 e 6/4, e foi eliminado da competição.

Jannik Sinner está enfrentando o alemão Jan-Lennard Struff, atual número 74 do ranking. O italiano venceu o primeiro set também por 7/5 e o segundo no tie-break por 7(7)/6(4). A partida está no terceiro set com parciais de 1/1. 

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