Treinador da Inglaterra comenta suposto uso de Viagra contra o México

O treinador da seleção inglesa, Tomas Tuchel, negou que os jogadores devam usar Viagra antes da partida contra o México, nesta domingo, na Cidade do México, por conta da alta altitude. A cidade fica a 2 mil metros acima do nível do mar. Na última semana, surgiram rumores de que o remédio de disfunção erétil poderia aliviar os sintomas.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

“A informação não procede, não é verdade. Sentimos até mesmo se não treinarmos. Senti um pouco de dor de cabeça, não dormi tão bem quanto nos dias anteriores. Mas nada que não possa suportar, se adaptar. Acho que os jogadores sentiram no começo do treino. É a realidade. Não podemos nos adaptar fisicamente, mas chegamos um dia antes para experimentar antes, e não no aquecimento”, declarou.

Publicidade