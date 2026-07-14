Treinador da Inglaterra admite que time ainda não engrenou: “erros técnicos demais”

Um dia antes de enfrentar a Argentina, nesta quarta, 15, em Atlanta, Thomas Tuchel tentou reduzir o peso histórico da rivalidade a só mais um grande jogo. Previu “uma partida intensa, emocional, com muitas viradas de ímpeto” e foi direto ao dizer que a seleção não busca impulso extra na história: “Sabemos por que estamos aqui. Não fazemos disso maior do que é”.

A Argentina vai a campo de azul por tradição, a Inglaterra jogará de branco, e Tuchel disse que teria feito a mesma escolha no lugar dos argentinos: “Se havia superstição envolvida, eu teria feito o mesmo, o crédito é deles”. Guarda os próprios rituais de véspera em segredo, “porque outra superstição minha é que, se eu contar, param de funcionar”.

O time inglês está com Declan Rice recuperado de um problema estomacal que o deixou de cama por três dias antes das quartas de final, e apto a começar jogando. Os desfalques são o zagueiro Jarell Quansah, suspenso, e o meio-campista Jordan Henderson, com fratura no pulso.

Tuchel reconheceu que a seleção ainda não jogou seu melhor futebol no torneio, com “erros técnicos demais” na última partida e decisões apressadas, mas apostou que o tamanho do jogo vai “trazer o melhor” do time amanhã.

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A rotina de recuperação entre jogos eliminatórios, disse, lembra o mata-mata da Liga dos Campeões, “só que sem intervalo entre os jogos de volta”. O antídoto pessoal é simples: um parque, um sorvete na mão e 15 minutos de bicicleta, “e você se sente com 15 anos de novo”.

Do elenco, destacou a união reforçada desde a pré-temporada, que compensa qualquer deficiência tática. “No fundo, o futebol ainda é sobre estar junto, é um esforço coletivo”.

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Messi, como sempre, mereceu elogios derramados do treinador alemão. “É simplesmente incrível a campanha dele, como ele carrega aquele time. Não há palavras, e certamente não vindas de mim, para falar sobre essa conquista. Ele é o líder e o jogador-chave em qualquer time em que joga, e claramente nesta seleção argentina”.

A Inglaterra enfrenta a Argentina nesta quarta, 15, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Atlanta.

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