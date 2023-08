Trave salva Estados Unidos de vexame na Copa do Mundo

A surpreendente 9ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino quase aprontou mais uma. Uma bola que explodiu no pé da trave salvou os Estados Unidos, detentor de quatro títulos e atual campeão, de um vexame histórico, que seria a eliminação precoce ainda na primeira fase da competição. O lance ocorreu em chute da atacante Ana Capeta, nos acréscimos da partida com Portugal, na madrugada desta terça-feira, pela última rodada do Grupo E, em Auckland, Nova Zelândia. A partida ficou 0 a 0 e garantiu as norte-americanas nas oitavas, na segunda colocação, com cinco pontos. As portuguesas, estreantes na competição, sentiram a perda da chance e, eliminadas na terceira colocação, com quatro pontos, deixaram o gramado aos prantos.

A Federação de Futebol Feminino dos EUA chegou a agradecer à trave, no fim da partida.

BLESS THAT POST — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) August 1, 2023

Quem fechou o grupo na primeira colocação foi a Holanda, que também nesta terça, atropelou o frágil Vietnã por 7 a 0. Com a maior goleada da Copa, as holandesas, atuais vice-campeãs mundiais, chegaram aos sete pontos. A seleção vietnamita foi a lanterna, com três derrotas. Holanda e EUA aguardam o resultado dos jogos do Grupo G para conhecerem suas adversárias. Líder e já classificada, a Suécia, com seis pontos, encontra a Argentina, lanterna com um ponto. A Itália, em segundo, com três, pega a África do Sul, também com um ponto. Quem fechar em primeiro jogará contra as norte-americanas, a segunda colocada duela com a Holanda.

Pelo Grupo D, a Inglaterra impôs uma estrondosa goleada sobre a China, por 6 a 1, nesta terça-feira, em Adelaide. Com um show de Lauren James, que marcou dois, as inglesas fecharam a primeira fase com 100% de aproveitamento, com três vitórias. E ainda eliminaram as chinesas pela primeira vez ainda na fase de grupos da Copa. Em segundo lugar ficou a Dinamarca, que venceu o Haiti por 2 a 0, em Perth, também na Austrália. Nas oitavas, a Inglaterra, uma das favoritas ao título, joga com a Nigéria, no dia 7, às 4h30 (horário de Brasília), em Brisbane. As dinamarquesas também vão enfrentar um grande desafio, já que a rival é a anfitriã Austrália. O jogo, também no dia 7, começa mais tarde, às 7h30 (Brasília), em Sidney.