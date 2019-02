Tour do Rio: ciclista argentino vence também a 2ª etapa

O roteiro mudou, mas o pódio se manteve praticamente o mesmo na segunda etapa do Tour do Rio, realizada nesta quinta-feira entre Volta Redonda e Três Rios. Novamente em primeiro lugar, o argentino Edgardo Simon, técnico da equipe brasileira Real Cycling Team, repetiu a dobradinha com o colega Kleber Ramos, que ficou em terceiro. O também argentino Aldo Ilesic, da Team Type 1, terminou na segunda colocação.

Leia também:

Leia também: Equipe brasileira com técnico argentino vence 1ª etapa

Assim, a Real Cycling Team, de São Paulo, abre uma boa vantagem em relação às demais equipes. Mas ainda não é possível cantar vitória, como pondera o próprio líder da competição, Edgardo Simon: “Amanhã (sexta-feira, na terceira etapa, Três Rios-Teresópolis) é outra história. Tem muita subida e, por isso, os colombianos são favoritos. Hoje eu fui bem porque a etapa era mais plana”.

Foram percorridos até agora 314 quilômetros dos 806 previstos para toda a prova, que terá mais três etapas até domingo. Nesta sexta-feira, o percurso é entre Três Rios e Teresópolis, somando mais 120 quilômetros. A largada ocorre às 11 horas. A maior competição de ciclismo da América Latina chega à terceira edição no Rio de Janeiro com a participação de mais de cem ciclistas de elite, divididos em 19 equipes – dez brasileiras e nove estrangeiras.

Tour do Rio – 2ª etapa

Os ciclistas percorreram 162 quilômetros nesta 2ª etapa do Tour do Rio, que teve início na quarta-feira e segue até domingo. Nesta quinta, os atletas saíram de Volta Redonda e seguiram até Três Rios.

Largada: Volta Redonda

Chegada: Três Rios

Confira, no vídeo abaixo, como foi a 1ª etapa do Tour do Rio: