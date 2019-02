Totti diz que quer seguir jogando até os 40 anos

O meia Francesco Totti, principal jogador da Roma, ainda se sente em forma aos 35 anos de idade. Em entrevista publicada pelo jornal Gazzetta dello Sport nesta quinta-feira, o veterano atleta disse que gostaria de permanecer atuando pelo time da capital italiana por mais cinco anos.

‘Quero jogar até os 40 anos, porque me divirto. O futebol me deu muito, e se eu estiver bem gostaria de seguir jogando. Quando sentir que meu tempo passou vou jogar imediatamente a toalha, mas isso nem passa pela minha cabeça hoje em dia’, afirmou Totti.

Por conta de uma lesão muscular na coxa direita, Totti desfalcará a Roma no clássico do próximo domingo, contra a Lazio, pela sétima rodada do Campeonato Italiano. A ausência no dérbi da capital italiana foi lamentada pelo jogador, que espera estar à disposição já na próxima semana, contra o Palermo.

‘É uma pena que não poderei enfrentar a Lazio, mas espero voltar já na partida contra o Palermo’, declarou Totti, que marcou dois gols no último clássico da capital italiana, disputado em março deste ano.