Tottenham x Chelsea: horário, onde assistir e prováveis escalações

Tottenham e Chelsea vão protagonizar o principal jogo da rodada 15 da Premier League neste domingo, 8, às 13h30, no Tottenham Hotspur Stadium.

O momento das equipes na competição é oposto, enquanto o Chelsea está na vice-liderança e acumula sete jogos sem perder, com cinco vitórias e dois empates, o Tottenham está somente na décima colocação e vem de uma sequência de somente uma vitória nos últimos seis jogos, com ainda três derrotas e dois empates. Os blues contam com uma vitória no clássico para seguir no sonho do título, atualmente o Chelsea soma 28 pontos enquanto o líder Liverpool tem 35. Já os Spurs, apesar de estarem em má fase e no meio da tabela da competição, somente 3 pontos os separam do quinto colocado Brighton.

As constantes lesões recentes do Tottenham têm impactado muito no desempenho da equipe. Na próxima partida, o Tottenham não vai poder contar com oito jogadores por lesões distintas, a mais nova é a do zagueiro Ben Davies, que se lesionou na última rodada contra o Bournemouth e não poderá atuar. Micky van de Ven, Cristian Romero, Rodrigo Bentancur, Guglielmo Vicario, Richarlison, Mikey Moore e Wilson Odobert seguem fora.

Já o Chelsea não poderá contar com o zagueiro Wesley Fofana e o lateral-direito Reece James, ambos com problemas no tendão. O jovem meio-campista Omari Kellyman também não poderá atuar neste domingo por estar tratando uma lesão.

Como assistir ao jogo entre Tottenham e Chelsea?

Tottenham e Chelsea se enfrentam pela rodada 15 da Premier League, às 13h30, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. O jogo terá transmissão da ESPN na televisão fechada e do serviço de streaming Disney+.

Prováveis escalações:

Tottenham: Forster; Pedro Porro, Gray, Dragusin, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Sarr; Johnson, Solanke, Son. Técnico: Ange Postecoglou.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Disasi, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Sancho, Palmer, Neto; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Arbitragem:

Árbitro: Anthony Taylor (ING).

