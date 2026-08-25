Tottenham oficializa contratação de Savinho, atacante brasileiro vindo do Manchester City

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O Tottenham anunciou a contratação do atacante Savinho, vindo do Manchester City, em uma transação de 75 milhões de libras, elevando os gastos dos Spurs na janela. O brasileiro expressou entusiasmo com a nova fase no clube londrino, sob o comando de Roberto De Zerbi, que elogiou a energia e criatividade do jogador.

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O Tottenham oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante brasileiro Savinho, procedente do Manchester City, por um valor estimado em 75 milhões de libras (102 milhões de dólares, 520 milhões de reais), o que eleva os gastos dos Spurs na atual janela de transferências para quase 400 milhões de dólares (2 bilhões de reais).

“Demorou um pouco, mas estou muito feliz por estar aqui”, afirmou Savinho em comunicado do Tottenham. “É uma oportunidade maravilhosa em um clube brilhante, com um dos melhores treinadores do mundo”, acrescentou, em referência ao técnico Roberto De Zerbi.

O impacto de Roberto De Zerbi ao fim da temporada passada ajudou o Tottenham a evitar a queda para a segunda divisão do futebol inglês pela primeira vez em 49 anos. Mas o clube londrino iniciou a atual temporada da Premier League com uma derrota por 3 a 0 para o Brentford no sábado, 22.

Savinho é a mais recente contratação dos Spurs, depois de Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Jan Paul van Hecke, enquanto Marcos Senesi, Andy Robertson e Martin Dubravka também chegaram ao clube, mas sem custos. O brasileiro vestirá a camisa 17 no seu novo clube.

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“Savinho é um jogador que traz energia, imaginação e qualidade pelos lados do campo. Ele tem a coragem de partir para cima dos defensores e a capacidade de mudar uma partida com sua criatividade”, disse De Zerbi no comunicado.

Natural da cidade de São Paulo, Savinho treinou na base do Atlético-MG e estreou pelo profissional da equipe em 2020, aos 16 anos. Ele foi vendido ao Troyes FC, da França, que faz parte do City Football Group, empresa proprietária de clubes, entre eles o Manchester City, o Bahia e o Girona. O ponta foi emprestado ao PSV, na Holanda, na temporada 2022/23, e ao Girona na temporada seguinte, e transferido para o time de Manchester em 2024. Pelos Citizens, conquistou uma Copa da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra na última temporada, porém, não conseguiu se firmar como titular.

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Pela seleção brasileira, o jogador estreou em 2024, em amistoso contra a Inglaterra, em Wembley. Ele foi titular na Copa América no mesmo ano, porém, com a perda de espaço no clube e a troca de treinadores na seleção, o atacante não foi convocado desde a chegada de Carlo Ancelotti e ficou de fora dos convocados para a Copa do Mundo.

(Com AFP)