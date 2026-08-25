🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

Tottenham oficializa contratação de Savinho, atacante brasileiro vindo do Manchester City

Atacante brasileiro Citizens após duas temporadas; gastos dos Spurs na janela de transferências chegam a quase 400 milhões de dólares

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 09h35 | Atualizado em 25 ago 2026, 09h56
Homem negro sorridente, com barba e cabelo curto, veste camisa polo azul-marinho e segura uma camisa de futebol branca com o logo do Tottenham. Ele está em frente a um painel azul com logos de patrocinadores como AIA, Nike e Kraken
Savinho é anunciado pelo Tottenham (Tottenham/Divulgação)
Continua após publicidade
Tottenham oficializa contratação de Savinho, atacante brasileiro vindo do Manchester City Priorizar nos meus resultados Google

O Tottenham oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante brasileiro Savinho, procedente do Manchester City, por um valor estimado em 75 milhões de libras (102 milhões de dólares, 520 milhões de reais), o que eleva os gastos dos Spurs na atual janela de transferências para quase 400 milhões de dólares (2 bilhões de reais).

“Demorou um pouco, mas estou muito feliz por estar aqui”, afirmou Savinho em comunicado do Tottenham. “É uma oportunidade maravilhosa em um clube brilhante, com um dos melhores treinadores do mundo”, acrescentou, em referência ao técnico Roberto De Zerbi.

O impacto de Roberto De Zerbi ao fim da temporada passada ajudou o Tottenham a evitar a queda para a segunda divisão do futebol inglês pela primeira vez em 49 anos. Mas o clube londrino iniciou a atual temporada da Premier League com uma derrota por 3 a 0 para o Brentford no sábado, 22.

Siga

Savinho é a mais recente contratação dos Spurs, depois de Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Jan Paul van Hecke, enquanto Marcos Senesi, Andy Robertson e Martin Dubravka também chegaram ao clube, mas sem custos. O brasileiro vestirá a camisa 17 no seu novo clube.

Continua após a publicidade

“Savinho é um jogador que traz energia, imaginação e qualidade pelos lados do campo. Ele tem a coragem de partir para cima dos defensores e a capacidade de mudar uma partida com sua criatividade”, disse De Zerbi no comunicado.

Natural da cidade de São Paulo, Savinho treinou na base do Atlético-MG e estreou pelo profissional da equipe em 2020, aos 16 anos. Ele foi vendido ao Troyes FC, da França, que faz parte do City Football Group, empresa proprietária de clubes, entre eles o Manchester City, o Bahia e o Girona. O ponta foi emprestado ao PSV, na Holanda, na temporada 2022/23, e ao Girona na temporada seguinte, e transferido para o time de Manchester em 2024. Pelos Citizens, conquistou uma Copa da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra na última temporada, porém, não conseguiu se firmar como titular.

Continua após a publicidade

Pela seleção brasileira, o jogador estreou em 2024, em amistoso contra a Inglaterra, em Wembley. Ele foi titular na Copa América no mesmo ano, porém, com a perda de espaço no clube e a troca de treinadores na seleção, o atacante não foi convocado desde a chegada de Carlo Ancelotti e ficou de fora dos convocados para a Copa do Mundo.

(Com AFP)

Publicidade
TAGS:
Campeonato Inglês
Manchester City
Tottenham
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).