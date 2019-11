Tottenham demite Mauricio Pochettino, técnico vice-campeão da Champions

O Tottenham anunciou nesta terça-feira 19 a demissão do técnico Mauricio Pochettino. O argentino não resistiu ao começo irregular do clube na atual temporada europeia.

“Estávamos extremamente relutantes em fazer essa mudança. Não é uma decisão leviana ou apressada do Conselho do clube. Lamentavelmente, os resultados no final da última temporada e início desta são extremamente decepcionantes”, comunicou a direção da equipe.

O Tottenham ocupa a 14ª colocação no Campeonato Inglês, com apenas 14 pontos em 12 jogos disputados, que deixam o time mais próximo da zona de rebaixamento do que do G-4.

Sob comando de Pochettino, o clube londrino chegou à final inédita da Liga dos Campeões em 2019, mas não repete o bom desempenho na atual edição do torneio, onde soma sete pontos em quatro jogos e sofreu goleada vexatória, em casa, para o Bayern de Munique, por 7 a 2.