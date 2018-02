Toro Rosso e Force India exibem novos carros para F-1

Na manhã desta segunda-feira, em que foram iniciados os testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1, no circuito de Barcelona, na Espanha, a Toro Rosso e a Force India apresentaram oficialmente seus novos carros para o campeonato de 2018.

Agora com motores fornecidos pela Honda, que teve a sua parceria com a McLaren rompida após o Mundial do ano passado, a Toro Rosso exibiu o modelo STR13, poucos minutos antes da sessão matutina de treinos ser iniciada na pista espanhola. Este carro trouxe poucas novidades em relação a 2017, sendo que a bela pintura em azul metálico e detalhes em vermelho foi mantida. O STR13 será guiado pela dupla de novatos formada pelo francês Pierre Gasly e pelo neozelandês Brendon Hartley, que estrearam na F-1 no ano passado.

A Force India apresentou o modelo VJM11 e manteve o visual predominantemente rosa usado no ano passado, quando obteve o bom quarto lugar no Mundial de Construtores, ficando atrás apenas de Mercedes, Ferrari e Red Bull. A dupla de pilotos titulares da Force India será a mesma do ano passado: o mexicano Sergio Pérez e o francês Esteban Ocon.

Como principal novidade no design, assim como ocorreu com outros times do grid, a Force India e a Toro Rosso apresentaram a adoção do halo, que é a proteção do cockpit afixada à frente do piloto que todos terão de utilizar como obrigação do regulamento para 2018.

1. Toro Rosso apresenta novo carro para Fórmula 1 2018 zoom_out_map 1 /6 Toro Rosso apresenta novo carro para Fórmula 1 2018 (Samo Vidic/Red Bull Content Pool/Reuters)

2. Toro Rosso apresenta novo carro para Fórmula 1 2018 zoom_out_map 2 /6 O piloto da Nova Zelândia, Brendon Hartley, da Toro Rosso, e o francês, Pierre Gasly, revelam seu novo carro STR13 durante a apresentação oficial no Circuito da Catalunha, em Montmelo, perto de Barcelona, na Espanha - 26/02/2018 (Jose Jodan/AFP) O piloto da Nova Zelândia, Brendon Hartley, da Toro Rosso, e o francês, Pierre Gasly, revelam seu novo carro STR13 durante a apresentação oficial no Circuito da Catalunha, em Montmelo, perto de Barcelona, na Espanha - 26/02/2018

3. Toro Rosso apresenta novo carro para Fórmula 1 2018 zoom_out_map 3 /6 Os pilotos e a equipe da Toro Rosso posam para foto ao lado do novo carro STR13, durante o dia de testes no Circuito da Catalonia, na Espanha - 26/02/2018 (Albert Gea/Reuters) Os pilotos e a equipe da Toro Rosso posam para foto ao lado do novo carro STR13, durante o dia de testes no Circuito da Catalonia, na Espanha - 26/02/2018

4. Toro Rosso apresenta novo carro para Fórmula 1 2018 zoom_out_map 4 /6 Scuderia Toro Rosso realiza testes com o novo carro STR13, no Circuito da Catalonia, para a temporada 2018 da Fórmula 1 - 26/02/2018 (Patrik Lundin/Getty Images) Scuderia Toro Rosso realiza testes com o novo carro STR13, no Circuito da Catalonia, para a temporada 2018 da Fórmula 1 - 26/02/2018

5. Toro Rosso apresenta novo carro para Fórmula 1 2018 zoom_out_map 5 /6 Scuderia Toro Rosso realiza testes com o novo carro STR13, no Circuito da Catalonia, para a temporada 2018 da Fórmula 1 - 26/02/2018 (Mark Thompson/Getty Images) Scuderia Toro Rosso realiza testes com o novo carro STR13, no Circuito da Catalonia, para a temporada 2018 da Fórmula 1 - 26/02/2018

6. Toro Rosso apresenta novo carro para Fórmula 1 2018 zoom_out_map 6/6 Scuderia Toro Rosso realiza testes com o novo carro STR13, no Circuito da Catalonia, para a temporada 2018 da Fórmula 1 - 26/02/2018 (Mark Thompson/Getty Images) Scuderia Toro Rosso realiza testes com o novo carro STR13, no Circuito da Catalonia, para a temporada 2018 da Fórmula 1 - 26/02/2018