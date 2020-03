Torneio de Indian Wells é cancelado por causa do coronavírus

A organização do Masters 1.000 de Indian Wells, um dos principais torneios de tênis do mundo, decidiu cancelar o evento que começaria nesta segunda-feira, 9, na Califórnia, após a confirmação de um caso de coronavírus na cidade de Riverside, condado onde está localizada Indian Wells, e as autoridades declararem estado de emergência na região.

O comunicado foi feito na noite deste domingo, 8, pelas redes sociais. Nesta segunda, começariam as fases de qualifying. Na quarta-feira, começariam as chaves principais do feminino e na quinta, do masculino. O WTA Premier de Indian Wells, torneio feminino disputado no mesmo local, também foi cancelado.

“Existe um risco muito grande, no momento, para a saúde pública caso o condado de Riverside receba um evento dessa magnitude. Não é de interesse dos fãs, jogadores e áreas vizinhas que esse torneio seja realizado. Precisamos unir forças para proteger a comunidade dessa crise”, afirmou David Agus, professor de medicida da Universidade do Sul da Califórnia na nota.

Esta seria a 47ª edição do Masters 1.000 de Indian Wells, considerado o evento mais importante após os quatro torneios que formam o Grand Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. O ex-tenista alemão Tommy Haas, que é diretor do torneio, revelou que estuda uma nova data para a realização da competição.