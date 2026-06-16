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Esporte

Torcidas recebem alerta sobre maldição da estátua de Rocky Balboa na Pensilvânia

Brasil é a próxima seleção a jogar na Filadélfia

Por Maria Trombini 16 jun 2026, 19h44 | Atualizado em 16 jun 2026, 19h50
Multidão de torcedores equatorianos, a maioria vestindo camisas amarelas, celebrando em frente à estátua de Rocky Balboa, com braços erguidos e celulares filmando, sob céu azul com nuvens
Torcedores equatorianos incluíram a estátua de Rocky Balboa na festa antes do jogo (Daniela Porcelli/Getty Images)
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Torcidas recebem alerta sobre maldição da estátua de Rocky Balboa na Pensilvânia Priorize VEJA no Google

O Departamento de Turismo da Pensilvânia tem um recado para a torcida brasileira e para as demais seleções que disputarão partidas da Copa do Mundo na Filadélfia: não vistam a estátua de Rocky Balboa com as cores de seus países. O motivo é uma superstição local segundo a qual equipes que vestem a estátua de Rocky Balboa com suas cores acabam derrotadas em campo. 

O aviso foi publicado após o Equador se tornar o exemplo mais recente da lenda. Antes da partida do último fim de semana, torcedores equatorianos colocaram uma camisa amarela na famosa estátua localizada em frente ao Museu de Arte da Filadélfia. Pouco depois, a seleção foi derrotada pela Costa do Marfim.

 

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Em publicação nas redes sociais, o perfil oficial Visit Pennsylvania direcionou a mensagem às delegações de Brasil, Haiti, França, Iraque, Curaçao, Croácia e Gana, que ainda disputarão partidas na cidade. “Como bons anfitriões, gostaríamos de compartilhar informações sobre um fenômeno bem documentado na Filadélfia: a Maldição da Estátua de Rocky”, escreveu a conta, que também pediu desculpas por não ter feito o alerta antes do jogo do Equador.

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Segundo a tradição local, diversas equipes de futebol americano encontraram o doloroso destino após vestir a estátua com suas cores, como o Minnesota Vikings, o New England Patriots e o San Francisco 49ers. 

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O Brasil enfrenta o Haiti na próxima sexta-feira (19), às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

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