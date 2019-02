Torcedores protestam contra diretoria e jogadores do Atlético-MG

Revoltados com a fase ruim da equipe no Campeonato Brasileiro, um grupo de torcedores do Atlético-MG resolveu protestar na porta da sede do clube. Os principais alvos das cobranças foram a diretoria e os jogadores. O presidente Alexandre Kalil, que estava na sede no momento dos protestos, saiu para conversar com a torcida e tentar acalmar os ânimos.

‘Não posso dar entrevista, porque estou suspenso. Vim aqui para falar que a indignação é de todos nós, o sofrimento vocês não têm ideia. O que a gente pode fazer é arrumar o Atlético-MG, entregar o Atlético-MG melhor. Está muito no início. Temos de ter muito cuidado, porque enquanto os outros estão vendendo, nós estamos comprando’, disse Kalil aos torcedores.

Com 11 pontos, o Atlético-MG é o 15colocado e precisa da vitória sobre o Vasco no próximo domingo, em Ipatinga. Caso contrário, o Galo pode até entrar na zona de rebaixamento para a série B do Campeonato Brasileiro, o que aumentaria ainda mais a indignação da torcida.