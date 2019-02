Torcedores marcam encontro pela paz antes do dérbi campineiro

Cerca de 200 torcedores de Guarani e Ponte Preta estão planejando um encontro para pedir paz nos estádios e mostrar que episódios tristes como o falecimento de um bugrino após briga de torcidas na última semana são barbáries cometidas por minorias e não simbolizam a rivalidade saudável entre os clubes.

Também em celebração aos 100 anos do dérbi, o clássico mais antigo do futebol paulista, o movimento ‘Chega de violência nos dérbis’ terá a primeira reunião no Centro de Convivência de Campinas na próxima quinta-feira, às 20 horas (de Brasília). A intenção dos organizadores do evento é reunir famílias dispostas a promover a paz. Assim, a entrada de pessoas trajando uniforme de torcidas organizadas será barrada.

A iniciativa foi divulgada pela assessoria de imprensa do Guarani, que ainda pretende solicitar o apoio da Polícia Militar de Campinas para reforçar a segurança na quinta-feira e evitar novo conflito de torcidas. No Centro de Convivência já existe uma Base Comunitária da PM, mas os dois clubes requereram atenção especial para o evento.

Toda a movimentação pedindo paz começou após o clássico entre os dois rivais, disputado pelos times sub-15 e sub-17, no Brinco de Ouro, quando duas das principais torcidas organizadas dos clubes se encontraram e Anderson Ferreira, de 28 anos, foi agredido por torcedores da Macaca. Internado desde aquela quinta-feira, Anderson teve morte cerebral diagnosticada na madrugada de domingo.

Por enquanto, apesar de manifestações contrárias, a FPF mantém a partida entre os dois times, válida pela 15rodada do Paulistão, para o Moisés Lucarelli, casa da Ponte Preta, neste sábado, às 18h30 (de Brasília). Em sétimo lugar, a Macaca tenta aproveitar o fato de atuar em casa para tomar a atual sexta posição do rival Guarani, que soma 26 pontos, dois mais que os comandados deGilson Kleina.

Confira a mensagem enviada pela assessoria do Guarani:

A mancha deixada pela minoria que mais se preocupa com as barbáries do que com o esporte não pode denegrir a imagem do mais antigo clássico paulista e, muito menos, dos verdadeiros torcedores.

Devemos reforçar que o encontro é para promover a paz e no local, consequentemente, terão apenas torcedores com esse único objetivo. Portanto, que não compareçam, fiquem em suas casas aqueles que porventura ainda pactuem com a violência. Lá estarão presentes apenas mulheres, crianças, torcedores de bem, famílias inteiras dispostas a promover única e exclusivamente a paz.