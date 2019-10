Torcedores do Corinthians tentam invadir hotel após derrota para o CSA

O clima no Corinthians esquentou com a derrota para o CSA. Já no início da madrugada desta quinta-feira, torcedores tentaram invadir o hotel em que que a delegação está hospedada, em Maceió, para cobrar o grupo alvinegro.

Cinco carros pararam na porta do hotel após as viaturas policiais deixarem o local. Uma porta de vidro foi quebrada e os cerca de 30 torcedores só não chegaram aos quartos por intervenção dos seguranças do clube.

A polícia foi acionada e voltou ao hotel, mas os torcedores já haviam deixado a região. Apesar dos momentos de tensão, não passou de um grande susto.

Houve, ainda, um pequeno proposta no desembarque do time, logo após a derrota. Aproximadamente 10 torcedores cobraram os jogadores mais conhecidos e tarimbados do elenco. Gil e Fagner foram os únicos a parar, incomodados, mas logo se dirigiram à parte interna do hotel para evitar qualquer bate-boca.

O Corinthians volta a São Paulo nesta quinta-feira. Não há qualquer protesto marcado por torcedores organizados na recepção, mas o sinal de alerta está ligado no clube, principalmente para quem cuida da segurança.

O Corinthians não vence há sete rodadas, despencou para o sétimo lugar na tabela de classificação e pode ficar em situação ainda pior caso o Athletico supere o Internacional nesta quinta.

Domingo, o desafio alvinegro é contra o líder Flamengo, no Maracanã.