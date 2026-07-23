Torcedores argentinos fazem petição para que final da Copa seja jogada de novo

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Uma torcedora argentina iniciou uma petição online pedindo a repetição da final da Copa do Mundo, alegando manipulação do árbitro Slavko Vinčić. Com mais de 84 mil assinaturas, a campanha questiona a integridade do jogo e busca uma nova partida para decidir o campeão. Conheça os detalhes dessa mobilização.

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Uma torcedora da Argentina criou uma petição para que a final da Copa seja jogada de novo e engajou milhares de pessoas. A justificativa se concentra na atuação do árbitro esloveno Slavko Vinčić na partida. Atualmente, a petição criada na plataforma Change.org conta com mais de 84 mil assinaturas.

A Espanha ganhou da Argentina neste domingo, 19, por 1 a 0 na prorrogação e se consagrou campeã do mundo. A vitória da seleção europeia para alguns torcedores da albiceleste, porém, foi sustentada em um favorecimento do árbitro Vinčić. Segundo o texto da petição criada pela torcedora argentina Gisela Sánchez, o juíz esloveno manipulou a partida, influenciando diretamente no resultado.

Futebol: as contratações de peso na temporada

“É uma decepção monumental para os jogadores, técnicos e, acima de tudo, para os torcedores que anseiam por ver um jogo decidido pelo talento e dedicação em campo, e não por decisões de arbitragem manipuladas. Diversos vídeos que circulam nas redes sociais mostram decisões da arbitragem que claramente favoreceram uma equipe em detrimento da outra, alterando o curso natural da partida”

Sánchez, em função dessas acusações, pede para que a Fifa refaça o jogo. Porém, ela não apresentou provas que sustentem as irregularidades alegadas.

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Confira a justificativa da petição na íntegra:

“A Causa

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A Copa do Mundo é um dos eventos esportivos mais aguardados e emocionantes do mundo. Milhões de fãs de todo o planeta se reúnem para apoiar suas seleções nacionais e desfrutar de um espetáculo esportivo justo e emocionante. No entanto, a recente final entre Argentina e Espanha foi manchada pela atuação controversa e corrupta do árbitro que, segundo evidências em vídeo, foi subornado para influenciar o resultado da partida.

É uma decepção monumental para os jogadores, técnicos e, acima de tudo, para os torcedores que anseiam por ver um jogo decidido pelo talento e dedicação em campo, e não por decisões de arbitragem manipuladas. Diversos vídeos que circulam nas redes sociais mostram decisões da arbitragem que claramente favoreceram uma equipe em detrimento da outra, alterando o curso natural da partida.

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Esta não é apenas uma questão de justiça para a Argentina, mas para o futuro do futebol mundial. Precisamos garantir a integridade dos árbitros em todos os níveis do esporte. Se permitirmos que a corrupção passe despercebida nesse palco global, estaremos dando um péssimo exemplo para as futuras gerações de atletas e torcedores.

Portanto, pedimos à FIFA que revise esses incidentes com seriedade e transparência e que considere a possibilidade de repetir a final, desta vez sem a influência de um árbitro corrupto. É crucial que um árbitro imparcial e justo apita a partida para que o resultado reflita verdadeiramente o mérito das equipes participantes.

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Assine esta petição para mostrar que os torcedores não tolerarão a corrupção no futebol e que exigimos jogo limpo. Façamos nossas vozes serem ouvidas para salvaguardar a essência do esporte mais amado do mundo!”.