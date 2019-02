Torcedora morre ao ser atingida por bola de beisebol nos EUA

Uma mulher morreu depois de ser atingida na cabeça por uma bola durante um jogo do Los Angeles Dodgers no ano passado. Essa foi a primeira morte na Major League Baseball em quase 50 anos, informou a rede de esportes ESPN. A morte de Linda Goldbloom, que tinha 79 anos, e era de Los Angeles, ocorreu no dia 29 de agosto mas não havia sido relatada anteriormente.

O programa “Outside the Lines”, da ESPN, disse que Goldbloom foi atingida por uma bola em 25 de agosto no Dodger Stadium, no jogo entre os Dodgers e os San Diego Padres. Ela morreu no hospital quatro dias depois ao que o legista descreveu em seu relatório como “hemorragia intracraniana aguda devido a um trauma contuso”.

Os Dodgers não fizeram nenhum comentário público na ocasião, mas deram uma declaração à ESPN. “Ficamos profundamente tristes com o trágico acidente e com a morte da sra. Goldbloom”, disse o comunicado da equipe. “O assunto foi resolvido entre os Dodgers e a família Goldbloom.”

Os fãs de beisebol são atingidos frequentemente por bolas rebatidas que saem do campo de jogo e se machucam. Mas as mortes são raras. A última foi em 1970, também no Dodger Stadium, quando um garoto de 14 anos foi morto por uma bolada.

Durante os últimos anos, as equipes da MLB expandiram o uso de redes de proteção em torno do campo, projetadas para proteger os torcedores de bolas rebatidas. Os ingressos de beisebol avisam os fãs sobre os perigos das boladas e pedem que permaneçam alertas o tempo todo.

A ESPN disse que Goldbloom foi assistir à partida com seu marido, Erwin, para celebrar seu 59° aniversário de casamento.