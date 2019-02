Torcedor do Fluminense passa mal na arena e morre. Palmeiras nega negligência

Flávio Mendes, torcedor do Fluminense, morreu aos 51 anos após passar mal na derrota de seu time para o Palmeiras, na semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira, no Allianz Parque. O homem, que vivia no Rio de Janeiro e veio a São Paulo para assistir à partida, foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu e morreu na tarde desta quinta.

Outros torcedores que testemunharam o fato na arquibancada reclamaram de demora no atendimento a Flávio, que ficou inicialmente sob os cuidados de um médico que assistia ao jogo em local próximo e chegou a lhe fazer massagem cardíaca. O fato de a torcida do Fluminense ter sido retida no local após o fim da partida, como é comum com visitantes em São Paulo, teria sido uma das principais causas para retardar o atendimento a Flávio, segundo os tricolores.

Leia também:

Copa do Brasil: Palmeiras decidirá título contra o Santos em casa

Herói palmeirense comemora aniversário dos filhos no vestiário

Futebol paulista recupera hegemonia nacional em 2015

Além disso, não havia equipamentos para tratá-lo no local, o que fez com que ele precisasse ser levado de maca até uma ambulância em processo demorado. O Palmeiras emitiu uma nota oficial defendendo-se no caso, alegando que todos os procedimentos de atendimento foram executados da maneira correta.

“A equipe de Bombeiros da partida prestou prontamente os primeiros atendimentos e levou-o ao ambulatório do estádio. Neste local, o torcedor foi submetido a um eletrocardiograma que não detectou parada cardiorrespiratória. Feitos os exames necessários, o Sr. Flávio foi encaminhado consciente e respondendo às questões dos médicos até a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, cuja equipe passou a acompanhar o caso”, informou o clube em comunicado.

(com Gazeta Press)