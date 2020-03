Tóquio-2020: COI não fala em adiamento e pede que atletas sigam treinando

Na contramão das principais federações esportivas do mundo, o Comitê Olímpico Internacional segue ignorando a possibilidade de adiamento da Olimpíada de Tóquio-2020apesar da pandemia de coronavírus. Em nota divulgada nesta terça-feira, 17, o COI se limitou a dizer que está atento à situação e incentivou atletas a seguirem treinando normalmente, apesar do adiamento de diversas competições, incluindo pré-olímpicos. O comitê informou que o ranking mundial e os resultados recentes serão levados em conta para preencher as vagas restantes, que correspondem a 43%.

As medidas surgem como uma forma de adaptar o calendário dos atletas, mas sem alterar a data dos Jogos, que estão marcados para o dia 24 de julho. Os quatro meses de distância ainda dão uma “margem de segurança” ao COI, que afirmou que não tomará medidas drásticas com relação à Olimpíada, ao menos por enquanto.

“O COI permanece totalmente comprometido com os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e, com mais de quatro meses antes dos Jogos, não há necessidade de decisões drásticas nesta fase; e qualquer especulação neste momento seria contraproducente. O COI incentiva todos os atletas a continuarem se preparando para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 da melhor maneira possível. Continuaremos apoiando os atletas e fornecendo-lhes as informações e desenvolvimentos mais recentes”, comunicou o comitê.

O comitê adiou diversas competições pré-olímpicas nas últimas semanas em razão da pandemia de coronavírus, entre elas o handebol, polo aquático, boxe, badminton e outros. Apesar de não falar sobre adiamento dos Jogos Olímpicos, o presidente do COI, Thomas Bach, garantiu que a preocupação com os atletas é primordial para os membros da instituição.

“A saúde e o bem-estar de todos os envolvidos nos preparativos para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 são a nossa principal preocupação. Todas as medidas estão sendo tomadas para priorizar a segurança e os interesses dos atletas, treinadores e equipes de apoio. Nós somos uma comunidade olímpica, nos apoiamos nos bons e nos tempos difíceis. Essa solidariedade olímpica nos define como uma comunidade”, declarou.