Toninho Cecílio não comanda mais o Americana

A diretoria do Americana anunciou na manhã deste sábado a demissão do técnico Toninho Cecílio, após a goleada por 5 a 2 para o Vitória, sofrida na noite de sexta-feira, no estádio do Barradão.

Nas últimas seis rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o time do interior paulista sofreu cinco derrotas e um empate, campanha que não condiz com a atuação da equipe nas primeiras rodadas, em que o Americana alcançou boas vitórias e chegou a ocupar o G4 da competição.

Está foi a segunda passagem de Toninho Cecílio pelo Águia, a primeira aconteceu em 2007, quando a equipe ainda tinha sua sede na cidade de Guaratinguetá. O treinador reassumiu a equipe em março deste ano, para a disputa do Campeonato Paulista, depois que o treinador Edinho Nazareth pediu demissão.

Toninho Cecílio deixa o Americana na 12colocação, com 21 pontos conquistados em 15 partidas. O próximo duelo do clube, que ainda não tem comandante definido, será nesta terça-feira, às 21h50 (de Brasília), no estádio Décio Vitta, contra o Sport.