Tom Brady diz que já sabia no ano passado que deixaria os Patriots

Tom Brady revelou nesta quarta-feira 8 que sabia desde o ano passado que a última temporada da NFL seria a derradeira com a camisa do New England Patriots. Em entrevista ao programa de rádio The Howard Stern Show, o quarterback de 42 anos, novo reforço do Tampa Bay Buccaneers, contou que já era hora de mudar de ares.

“Provavelmente, eu já sabia que seria meu último ano (nos Patriots), antes mesmo do início da última temporada. Nunca me importei para legados. Eu poderia, mas não sou assim, não faz parte da minha personalidade. Escolhi outro lugar porque já estava na hora”, contou o veterano.

Brady passou os 20 anos de sua carreira defendendo o New England Patriots, onde se tornou um dos maiores quarterbacks da história. O veterano deixou os Pats com seis títulos da NFL em nove finais, três troféus de MVP (jogador mais valioso) da temporada e quatro troféus de MVP do Super Bowl, além de uma extensa lista de recordes pessoais.

A decisão de deixar o New England Patriots não foi tão surpreendente quanto a escolha de sua nova equipe, o Tampa Bay Buccaneers. O time da Flórida tem apenas um título na história da liga e não frequenta os playoffs da NFL há 13 temporadas. A equipe, no entanto, tem boas opções na linha de ataque e precisava de um bom quarterback para almejar o sucesso no próximo campeonato.

Continua após a publicidade

Veterano, Brady foi enfático ao dizer que a idade não tem tanta relevância e que não terá influência em seu desempenho. “Você não diz a um músico para parar de cantar aos 42 anos. Você não diz a um pintor para parar de pintar aos 42 anos”, finalizou.