Tom Brady já tem novo destino: Hollywood

Enquanto não decide se irá atuar mais uma temporada pelo New England Patriots ou se irá defender outra equipe na NFL pela primeira vez, Tom Brady deu um passo em direção a uma nova carreira. O astro do futebol americano e marido da modelo brasileira Gisele Bündchen lançou uma produtora chamada 199 Productions e agora vai apostar no mercado do cinema, em Hollywood.

O jogador de 42 anos conta com a ajuda de profissionais que entendem do assunto. Os irmãos Joe e Anthony Russo, diretores do filme Vingadores: Ultimato, a maior bilheteria da história do cinema, são parceiros de Brady na produtora, assim como o produtor Gotham Chopra, produtor executivo de um documentário sobre a vida de Brady.

A ideia surgiu quando Tom Brady chamou os irmãos Russo para produzir o documentário Unseen Football, um projeto para mostrar os bastidores do futebol americano pelos olhos do quarterback seis vezes campeão da NFL. O filme será uma espécie de carta de amor ao esporte de Brady, em que ele apresentará aspectos inovadores do jogo. A direção é de Chopra, produtor executivo de Tom vs. Time, documentário sobre a vida do jogador reproduzido pelo Facebook Watch e vencedor do Emmy em 2018. O filme alcançou 100 milhões de pessoas através da plataforma online. A partir da experiência com Chopra, Brady resolveu criar a nova produtora e chamar Joe e Anthony para fazer Unseen Football.

A 199 Productions tem esse nome em alusão à posição que Brady foi escolhido pelo New England Patriots no draft do ano 2000. O jogador foi apenas o 199º a ser escolhido e, contra todas as previsões daquele ano, se tornou o único quarterback a conquistar seis vezes o Super Bowl, a grande final do campeonato da NFL. A empresa tem como objetivo ser uma produtora multiplataforma para promover conteúdos premium, incluindo documentários, filmes e programas de televisão. Ela já está desenvolvendo projetos com a temática em esportes, entretenimento, saúde e bem-estar.

Não é a primeira empreitada de Brady fora dos gramados. O quarterback criou uma marca de lifestyle chamada TB12 (suas iniciais e o número com o qual ele sempre atuou pelo New England Patriots). Em 2015, publicou o best-seller The TB12 Method: How to Achieve a Lifetime of Sustained Peak Performance (O Método TB12: Como Alcançar Uma Vida Inteira de Alto Rendimento, no título em português). TB12 é também o nome da fundação sem fins lucrativos criada por ele para promover acesso à jovens atletas a treinamentos e auxílio em saúde.