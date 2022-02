Tom Brady anuncia aposentadoria da NFL, após 22 anos

Sete vezes campeão do Super Bowl, o quarter-back Tom Brady anunciou sua aposentadoria nesta terça, 1º, em uma publicação no seu perfil no Instagram. Sem espaço nos dedos de uma mão para comportar os anéis das conquistas do campeonato nacional da NFL nos Estados Unidos, Brady deixa o esporte após 22 anos e uma carreira brilhante. Ele estava no Tampa Bay Buccaneers, que perdeu nas eliminatórias este ano para o Los Angeles Rams.

Aos 44 anos, Brady ainda estava em forma. Sua ficha corrida na 22º temporada mostra isso: 5.316 jardas percorridas, 485 passes completos e 43 touchdowns. O anúncio desta terça foi antecipado em uma semana pelo canal de esportes americano ESPN, mas a informação foi logo desmentida pelo pai do atacante, Tom Brady Sr., e seu agente, Don Yee. Ele sempre disse que só se aposentaria quando começasse a decair tecnicamente, mas recentemente começou a falar em passar mais tempo com a mulher, a modelo brasileira Gisele Bündchen, e os filhos.

“Sempre acreditei que o futebol é uma proposta ‘all-in’ – se não houver um compromisso cem porcento competitivo, você não terá sucesso, e o sucesso é o que eu amo tanto em nosso jogo”, disse Brady, em sua publicação no Instagram. “É difícil para mim escrever, mas aqui vai: não vou mais assumir esse compromisso competitivo. Eu amei minha carreira na NFL e agora é hora de focar meu tempo e energia em outras coisas que exigem minha atenção.”