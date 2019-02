Todas as duplas do Brasil passam para as oitavas em Klagenfurt

Todas as três duplas brasileiras que participam do Grand Slam de Klagenfurt (AUT), etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, avançaram à fase eliminatória da competição. Neta sexta-feira, Ricardo/Pedro Cunha, Benjamin/Bruno Schmidt e Márcio/Pedro Solberg se classificaram para as oitavas de final.

Márcio e Pedro Solberg foram os que tiveram maiores dificuldade para seguir adiante no torneio. Na última rodada do Grupo P, os brasileiros derrotaram os austríacos Doppler e Horst por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/16.

Mesmo com o triunfo, a dupla só conseguiu ficar com o segundo lugar da chave e teve que jogar a repescagem. Nessa fase, Márcio e Pedro passaram por Sidorenko e Dyachenko, do Cazaquistão, com parciais de 24/22 e 23/21. Agora, os dois duelam contra Benjamin e Bruno nas oitavas.

‘Fomos mais regulares do que no primeiro dia e isso foi refletido em duas vitórias por 2 a 0. Agora começa a fase eliminatória e não podemos mais oscilar ou seremos eliminados. Benjamin e Bruno estão jogando bem, estão mais descansados, e serão grandes adversários’, observou Márcio.

Benjamin e Bruno precisaram atuar uma única vez nesta sexta. Na terceira rodada da chave M, os brasileiros contaram com lesão da dupla Skarlund/Spinnangr, da Noruega, e asseguraram a ponta do grupo.

‘Começamos o torneio muito bem, jogando em um nível bem alto. O próximo jogo será muito nervoso, como sempre são os confrontos envolvendo brasileiros. Todos os encontros que tivemos com eles este ano foram definidos em três sets e não espero nada diferente desta vez’, analisou Bruno.

Já Ricardo e Pedro Cunham atuais campeões da competição na Áustria, passaram também de forma direta para as oitavas de final em Klagenfurt. A dupla do Brasil venceu os holandeses Boerma/Spijkers por 2 sets a 1 (parciais de 21/19, 19/21 e 15/7), no terceiro confronto do Grupo L, passando na liderança. Agora, mais atletas da Holanda pela frente: Stiekema e Varenhorst.