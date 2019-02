TMZ mostra vídeo em que astro da NFL espanca a mulher

A temporada 2014 do futebol americano começou na semana passada, e uma das novidades da competição foi a adoção de um novo regulamento para punir os atletas que cometem agressões contra suas mulheres ou namoradas. De acordo com a NFL, a liga que controla a modalidade, os casos de violência doméstica envolvendo seus jogadores estavam em alta e tinham de ser combatidos com rigor. Um dos casos que ajudaram a convencer a NFL a endurecer as punições contra os atletas agressores foi o de Ray Rice, running back do Baltimore Ravens, equipe campeã do Super Bowl no ano passado. Um dos craques da equipe, Rice deu um soco na mulher, Janay Palmer, dentro de um elevador, num cassino de Atlantic City. Nesta segunda-feira, o site americano TMZ divulgou pela primeira vez a imagem do ataque brutal do jogador do Ravens à mulher.

No vídeo, Janay leva um soco na cara e bate a cabeça no espelho. Tão chocante quanto a agressão de Rice é sua reação depois de nocautear a própria mulher: aparentando calma, ele espera o elevador parar, arrasta Janay para fora e recolhe os pertences dela, sem parecer muito preocupado com o fato de ela ter ficado inconsciente. Ray Rice foi suspenso por apenas dois jogos, o que provocou críticas à NFL e motivou a liga a buscar um endurecimento das regras. Agora, em caso de reincidência, um jogador de futebol americano pode até ser banido da liga. O atleta dos Ravens, que também foi multado em cerca de meio milhão de dólares, diz ter se reconciliado com a mulher. A NFL ainda não comentou as imagens da agressão. Na tarde desta segunda, o Baltimore anunciou a rescisão de contrato com o jogador, que tem 27 anos e foi eleito o melhor jogador da liga em 2012.