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Esporte

Titular do Brasil, Danilo afirma: ‘Jogador bem-sucedido não precisa viver de fofoca e carrões’

As reflexões de um dos líderes da equipe de Ancelotti sobre o papel dos atletas dentro e fora de campo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 15h09 | Atualizado em 30 jun 2026, 15h17
Danilo Luiz
Danilo Luiz (Reprodução/Instagram)
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Titular do Brasil, Danilo afirma: ‘Jogador bem-sucedido não precisa viver de fofoca e carrões’ Priorize VEJA no Google

O jogador Danilo assumiu a titularidade da lateral-direita da seleção brasileira na Copa do Mundo após lesão de Éder Militão e Wesley. O primeiro confirmado por Ancelotti na lista final de convocados para o Mundial é uma peça-coringa porque pode atuar nas quatro posições da defesa, mas também elogiado pelo treinador por sua postura de liderança dentro do elenco. Em entrevista a VEJA, o jogador do Flamengo falou sobre a carreira, o sucesso de um atleta no futebol e a vida depois que se aposentar. 

Imagem do jogador

“Existe um estereótipo que eu não gosto, mas entendo que a gente ajuda a construir. Do meu lado, quero mostrar às novas gerações que jogador bem-sucedido não precisa estar em site de fofoca, dirigindo carrões ou no centro de polêmicas. Despertei para isso uns dez anos atrás. Comecei a ler e esse é um caminho sem volta. Não é só chegar em casa e jogar videogame.”

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O retorno ao futebol brasileiro

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“Não queria envelhecer em campo longe do meu país. E também me atraía viver a experiência no Flamengo. Sou flamenguista e era um sonho de criança, uma obsessão.”

Por que mais jogadores estão voltando

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“Dificilmente jogadores de nível mundial viriam competir no Brasil se não houvesse uma estrutura física interessante, com profissionais de qualidade. Temos ainda um produto muito forte, que é o Campeonato Brasileiro.”

Gramado sintético e cumprimento das regras

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“Ainda falta seriedade no cumprimento das regras, como acontece na discussão entre o gramado natural e o sintético, que nem deveria ser usado. É preciso haver punição a quem descumprir as normas. Na Premier League, da Inglaterra, ou você tem o gramado em condições mínimas, ou simplesmente não há jogo. E o clube que desobedece perde pontos. A solução passa por aí.”

Projetos sociais

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“Passei por um momento de grande desânimo na pandemia. Me sentia péssimo com o tanto de notícias ruins e queria ter histórias legais para contar. Aí veio a ideia da Voz Futura, uma plataforma que se divide entre entretenimento e educação. Sim, sou um jogador que gosta de escrever textos e fazer reflexões.”

A vida depois do futebol

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“Gosto do jogo, dos movimentos táticos e da estratégia, mas a parte dos cartolas não me desperta paixão. Uma ideia é ter um programa na TV, sair pelo Brasil entrevistando gente, e cursar psicologia. Adoro ter contato com a cabeça de outras pessoas.”

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