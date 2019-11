Tite responde crítica de Rivaldo e desabafa em inglês: ‘Não estou feliz’

O técnico Tite falou nesta segunda-feira 18, em coletiva, sobre o momento ruim da seleção brasileira, que não vence há cinco jogos – a última vitória foi justamente a final da Copa América, contra o Peru. A derrota para a Argentina. na última sexta, colocou ainda mais pressão no treinador de 58 anos, que foi criticado pelo pentacampeão Rivaldo, em publicação curtida por Neymar nas redes sociais, por dar a camisa 10 ao meia Lucas Paquetá, do Milan.

“Eu respeito a opinião, mas não emito. Opinião eu aprendi a respeitar, assim como tenho uma opinião clara sobre o Rivaldo. Ele jogava muito. Lembro daquele lance em que ele domina no peito e faz um golaço pelo Barcelona”, disse Tite, tentando colocar panos quentes na situação polêmica.

O treinador da seleção ainda arriscou respostas em inglês para as perguntas feitas pelos jornalistas estrangeiros presentes nos Emirados Árabes, palco do próximo jogo do time brasileiro: “I’m not happy”, foi a frase escolhida para sintetizar seu desconforto com o momento da equipe. O gaúcho tem sido criticado pela pouca criação ofensiva de seus jogadores e, por isso, levará a campo contra a Coreia do Sul, nesta terça, a partir das 10h30 (horário de Brasília), uma escalação com diversos jogadores de ataque.

“Assim, deixo de tomar pau. Preciso passar tranquilidade aos jogadores. É preciso ainda mais de técnico em momento de pressão. Nestes dois jogos, todos que construíram etapas terão a oportunidade de jogar. Me cobro muito e não durmo bem. A excelência está na inquietude de todos darem o seu melhor em todas as áreas”, declarou.

Confira a escalação do Brasil para jogo contra Coreia do Sul:

Goleiro: Alisson

Defensores: Danilo, Marquinhos, Éder Militão e Renan Lodi

Meias: Fabinho, Arthur e Lucas Paquetá

Atacantes: Philippe Coutinho, Gabriel Jesus e Richarlison