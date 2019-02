Tite livra Adriano de desempenhar funções de marcação

Por Fábio Hecico

São Paulo – Confirmado como titular na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, sábado, no Estádio do Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista, o atacante Adriano será poupado de ações defensivas para ser decisivo no ataque, de acordo com Tite. O treinador revelou nesta sexta-feira que o jogador terá liberdade para se poupar e permanecer no setor ofensivo.

“Tenho de preservar o Adriano nas jogadas defensivas. Ele faz o pivô, o cabeceio ofensivo, se usá-lo atrás, vou fazê-lo correr 150 metros nessa ida e volta e vou desgastá-lo. Vamos preservá-lo para ter energia”, afirmou Tite, que deixou Adriano em segundo plano várias vezes por conta da falta de condicionamento físico.

Tite avaliou que Adriano merece ser escalado diante do Botafogo, em detrimento de Elton, por estar próximo do condicionamento ideal. “O critério que utilizei: foi importante ano passado sem suas condições físicas, é justo dar a ele a oportunidade a quem foi campeão brasileiro, nos ajudou. Élton veio depois. Tenho de dar esse caminho para retomar, está muito perto da forma física”, disse.

Para Tite, a entrada de Adriano na vaga ocupada por Liedson não mudará o estilo de jogo do Corinthians. Mas ele admitiu que o time pode apostar mais em jogadas aéreas. “Não abro mão da parte coletiva e o Adriano só vai bem se o time for bem. Muda que teremos um pivô, tem possibilidade de conclusão e de infiltrações com ele, diferente de Liedson que vem buscar”, comentou.

A partida deste sábado será a segunda de Adriano como titular nesta temporada. A expectativa de Tite é de uma atuação melhor em comparação com o jogo contra o São Caetano, na semana passada, vencido por 1 a 0. “Imagino que sim, já está com mais confiança, com ritmo maior. Vejo uma equipe mais entrosada”, disse.

Adriano tem treinado pênaltis e poderá ser o cobrador do Corinthians diante do Botafogo, principalmente se o meia Alex for vetado pelo departamento médico. “Tem treinado, tenho o Alex, vou pensar no jogo. É uma possibilidade”, afirmou Tite.