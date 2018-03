Tite fatura como garoto-propaganda, mas impõe regras

Tite poderá ser observado nesta segunda-feira em duas frentes distintas: em campo, comandará no CT do Spartak Moscou o primeiro treino da seleção brasileira para o amistoso de sexta-feira com a Rússia; na tela da TV, vai aparecer dando uma preleção para todos os brasileiros. Será a estreia do treinador como garoto-propaganda do Itaú.

A campanha do banco é a terceira protagonizada por Tite, consequência do cargo, do sucesso da seleção e da proximidade da Copa da Rússia. As outras são da Samsung – desde agosto ano passado – e da Cimed, que a exemplo do Itaú também são patrocinadores da seleção. Em 2017, ele fez propaganda da Uninassau, da área de educação, sua primeira campanha.

Como seus antecessores, o treinador aproveita a onda para “ganhar um extra”. Mas, o treinador se impôs, e estabeleceu algumas regras para fazer as campanhas, de acordo com pessoas que acompanharam o processo.

Entre elas estão não fazer propaganda de bebida alcoólica, só gravar, fotografar e fazer outras ações publicitárias em finais de semana para não interferir no seu dia a dia na CBF (quando está no Rio, dá expediente na sede da entidade de segunda a sexta das 9h às 17h) e limitar a três as campanhas – em 2014, Felipão fez seis.

“Ele começou a planejar (a participação em propagandas) no ano passado. Mas não queria ficar sobrecarregado e misturar as coisas. Por isso decidiu, por exemplo, encerrar as gravações bem antes do início da Copa”, contou um interlocutor do treinador. Tite não deverá gravar mais nada a partir de agora.

Uma das condições colocadas por ele foi a de poder alterar o roteiro das peças publicitárias, caso algum texto não “refletisse” o Tite real. A CBF não colocou restrições a esse trabalho paralelo do técnico. Ele iria consultor a entidade caso fosse procurado por algum concorrente dos patrocinadores da seleção, o que não ocorreu.

Invocando cláusula de confidencialidade, nenhuma das partes revela o valor do cachê do treinador. Fontes do mercado publicitário dizem que, considerando fatores como credibilidade, imagem positiva e a época, cada campanha pode render algo em torno de 2 milhões de reais. Neymar, a estrela maior do futebol brasileiro, fatura 5 milhões de reais por campanha com veiculação nacional.