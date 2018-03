Tite está feliz com finalizações e com Paulinho ‘atacante’

Apesar de a Rússia não ser uma equipe da elite do futebol mundial, o amistoso desta sexta-feira em Moscou era considerado pela comissão técnica brasileira como um teste importante diante de um adversário com características defensivas, armado com uma linha de cinco jogadores atrás. E o teste foi aprovado pelo técnico Tite, principalmente pelo alto número de finalizações e de mais uma boa atuação ofensiva do volante Paulinho. O Brasil finalizou 24 vezes, sendo 13 delas no gol.

“Quando o padrão de finalização gira em 40% já me deixa feliz, Fizemos mais de 50%, e o goleiro foi muito bem, frio, com muita qualidade. Isso mostra um volume de jogo estabelecido pela posse de bola, mostra que acertou o gol, houve criação e conclusão”, disse Tite.

“Saio feliz pelo desempenho, porque enfrentamos uma Rússia que não fez só marcação mas também agrediu.” No último amistoso da seleção, em novembro do ano passado em Londres, contra a Inglaterra, também adversário que atua de maneira mais defensiva, houve empate por 0 a 0.

Volante atacante

Autor do terceiro gol, Paulinho mostrou mais uma vez que pode ser decisivo como “atacante”. As infiltrações do atleta do Barcelona na área são uma arma importante da seleção. Ele sofreu o pênalti que originou o gol de Philippe Coutinho e já tinha desperdiçado duas boas oportunidades de gol. “Ele podia ter feito um hat-trick. A bola o procura a toda hora”, brincou o meia Willian, ao passar na zona mista.

Paulinho comentou sobre sua atuação e reconheceu que o time melhorou após o intervalo, conseguindo sair com mais facilidade da marcação russa.

“O Tite pediu para que eu e o Coutinho ficássemos ali na segunda linha, atrás dos volantes deles, para receber a bola e já estar mais próximo da área. Na primeira parte foi difícil, mas na segunda encontramos esse espaço e conseguimos mais oportunidades.”

Paulinho recebeu elogios e o auxiliar técnico Cléber Xavier analisou a postura ofensiva do volante. “O Paulinho tem característica de aproximação, fez um gol, sofreu o pênalti, teve outras duas chances de marcar. Ele coloca a equipe num posicionamento um pouco mais adiantado.”.

A seleção viaja na madrugada desta sexta para sábado para Berlim, onde na próxima terça-feira às 15h45 (horário de Brasília), enfrenta a Alemanha.