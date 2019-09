Tite convoca seleção com Gabigol, Rodrigo Caio e novatos

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, na sede da CBF, no Rio, a lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Nigéria, respectivamente nos dias 10 e 13 de outubro, em Cingapura. O Flamengo, líder do Brasileirão, e o Grêmio, tiveram dois jogadores chamados: Rodrigo Caio e Gabigol, da equipe rubro-negra, e Everton e o estreante Matheus Henrique, pelo tricolor gaúcho.

Além deles, os convocados que atuam no futebol brasileiro foram os goleiros Weverton (Palmeiras) e outro estreante, Santos (Athletico Paranaense), e Daniel Alves (São Paulo). Eles vão desfalcar seus clubes na 24ª e na 25ª rodada do Brasileirão, entre os dias 9 e 13 de outubro.

O técnico Tite falou sobre o fato de a convocação desfalcar candidatos ao título durante rodadas do Brasileirão. “É desafiador ter bom senso. Eu procuro na minha vida profissional olhar os diferentes lados das situações para que todos possam ganhar. Nesse momento está a seleção, estão clubes e atletas. (…) Conciliar todos os fatores nesse ganha-ganha não dá.”

Além de Santos e Matheus Henrique, há outro estreante na lista: Renan Lodi, do Atlético de Madri. “Lodi é um atleta jovem que estamos acompanhando no Atlético de Madri, tem virtudes técnicas e físicas de grandes atletas. O Matheus Henrique está dentro de uma linha que gostamos muito, é um articulador, capacidade de passe muito grande, é móvel”, explicou Tite.

A equipe tentará se recuperar depois de dois tropeços nos Estados Unidos: no último dia 6, o Brasil empatou por 2 a 2 com a Colômbia, em Miami, e no dia 11, decepcionou ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Peru, em Los Angeles. O chefe da delegação da seleção nesta viagem não será um dirigente, como costuma ocorrer, mas um ex-jogador: Bebeto.

Os 23 convocados da seleção brasileira:

Goleiros

Ederson (Manchester City)

Santos (Athletico Paranaense)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madri)

Zagueiros

Eder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Rodrigo Caio (Flamengo)

Meias

Arthur (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Lucas Paquetá (Milan)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Matheus Henrique (Grêmio)

Atacantes

Roberto Firmino (Liverpool)

Neymar (PSG)

Richarlison (Everton)

Everton (Grêmio)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)