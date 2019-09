Tite convoca Marcinho, do Botafogo, para amistosos da seleção brasileira

O técnico Tite convocou o lateral-direito Marcinho, do Botafogo, nesta sexta-feira 22, para os amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Nigéria, em Singapura, nos dias 10 e 13 de outubro. O jogador de 23 anos substituirá Danilo, da Juventus, que sofreu lesão muscular no último sábado.

“É um jovem com potencial de crescimento e boa qualidade técnica. Um lateral construtor, como é o modelo da seleção brasileira”, disse o treinador, em nota no site da CBF.

Marcinho subiu para a categoria profissional no Botafogo em 2017, quando fez apenas nove partidas. O cenário mudou nos dois anos seguintes e o jogador assumiu, inclusive, a titularidade na equipe. O atleta tem características ofensivas, pois começou a carreira como meia-direita e já disputou partidas até mesmo como ponta. Em 89 jogos pelo Botafogo, Marcinho marcou dois gols e distribuiu 17 assistências.

O Botafogo não tinha um jogador convocado para a seleção desde 2015, quando o goleiro Jefferson parou de ser chamado. Ao todo, o clube carioca já teve 47 atletas selecionados para defender o Brasil.

A convocação de Marcinho desfalcará o Botafogo na 24ª e 25ª rodada do Brasileirão, contra Goiás e Palmeiras, nos dias 9 e 12 de outubro. O lateral-direito também pode perder o clássico contra o Vasco, no dia 16, pois os jogadores retornam de Singapura no dia 15.