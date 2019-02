Tinga e William Magrão disputam vaga no meio-campo do Cruzeiro

O Cruzeiro encerrou a preparação para encarar o São Paulo, neste sábado, no Independência, e o técnico Celso Roth não definiu o time que vai entrar em campo. O treinador deixou a dúvida no ar se começa com Tinga ou com William Magrão no meio-campo. Na zaga Roth não faz mistério e confirma que Rafael Donato vai estrear contra o Tricolor.

‘O Rafael Donato não tem como não confirmar. É um jogador que contratamos e críamos expectativa de que faça bom jogo. Tinga e Magrão vamos definir antes do jogo. Um dos dois deve participar da partida’, afirmou o treinador, que destaca as dificuldades que o Cruzeiro vai enfrentar se quiser vencer o São Paulo.

‘É um adversário que fez um jogo bom contra a Portuguesa, fez um bom jogo contra o Atlético-MG. É um adversário qualificadíssimo, perigoso, ainda mais com essas trocas. Essas trocas sempre acabam tendo algum efeito e, historicamente, é positivo. Aqueles jogadores que estavam um pouco fora de concentração se reencontram e reavivam uma expectativa de voltar a ser o que eram. Uma mudança sempre causa isso. Se ela vai durar ou não é outra coisa’, comentou.

Celso Roth tem gostado da presença do zagueiro Léo na lateral do Cruzeiro e decidiu manter o jogador no time, com Diego Renan na reserva. Se não tiver baixas de última hora o time celeste que enfrenta o São Paulo será formado por: Fábio, Léo, Rafael Donato, Victorino e Everton; Leandro Guerreiro, Charles, Tinga (Willian Magrão) e Montillo; Fabinho e Wellington Paulista.