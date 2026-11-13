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Esporte

Time de Marta nos EUA confirma primeira técnica negra da história da liga feminina

Orlando Pride anunciou a efetivação da sueca Yolanda Thomas, que estava como interna no cargo desde agosto

Por Gabriela Caputo 13 nov 2026, 10h30
Mulher negra com cabelo cacheado preso, vestindo jaqueta preta com detalhes roxos e o emblema Orlando Pride, gesticula apontando para a esquerda com a boca aberta, em um estádio
A sueca Yolanda Thomas, primeira técnica negra na história da liga feminina dos EUA. (Soobum Im/NWSL/Getty Images)
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O Orlando Pride, time que tem a brasileira Marta em seu elenco, anunciou a efetivação de Yolanda Thomas como treinadora. Assim, a sueca de 42 anos se torna a primeira mulher negra a ocupar o cargo na história da National Women’s Soccer League (NWSL), principal liga feminina de futebol dos Estados Unidos. Ela já havia alcançado outro marco em agosto, quando assumiu o comando do time interinamente após a saída do inglês Seb Hines, tornando-se a primeira mulher negra a treinar uma equipe da competição.

Thomas está no clube desde 2023, quando chegou para integrar a comissão técnica como auxiliar. Nesse período, participou da campanha que levou o Orlando Pride aos títulos do NWSL Shield, concedido à equipe de melhor campanha na temporada regular, e do campeonato da liga em 2024. Antes de chegar à equipe, trabalhou como treinadora em clubes da Women’s Premier Soccer League (WPSL) e na Universidade Rogers State, em Oklahoma, além de ter atuado como auxiliar em outras instituições universitárias. Ela também comandou dois períodos de treinamento da seleção feminina sub-23 dos Estados Unidos em 2025.

Nascida em Uppsala, na Suécia, Thomas foi jogadora profissional por sete temporadas na primeira divisão de seu país. Na carreira universitária, defendeu a Oklahoma State University, onde foi eleita duas vezes a melhor jogadora da Big 12 Conference e recebeu três vezes o reconhecimento de All-American. A treinadora assume o Orlando após uma temporada difícil: a equipe terminou 2026 na 11ª colocação, fora da zona de classificação para os playoffs, com 11 vitórias, 16 derrotas e três empates.

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