Time de Marta nos EUA confirma primeira técnica negra da história da liga feminina

O Orlando Pride, time que tem a brasileira Marta em seu elenco, anunciou a efetivação de Yolanda Thomas como treinadora. Assim, a sueca de 42 anos se torna a primeira mulher negra a ocupar o cargo na história da National Women’s Soccer League (NWSL), principal liga feminina de futebol dos Estados Unidos. Ela já havia alcançado outro marco em agosto, quando assumiu o comando do time interinamente após a saída do inglês Seb Hines, tornando-se a primeira mulher negra a treinar uma equipe da competição.

Thomas está no clube desde 2023, quando chegou para integrar a comissão técnica como auxiliar. Nesse período, participou da campanha que levou o Orlando Pride aos títulos do NWSL Shield, concedido à equipe de melhor campanha na temporada regular, e do campeonato da liga em 2024. Antes de chegar à equipe, trabalhou como treinadora em clubes da Women’s Premier Soccer League (WPSL) e na Universidade Rogers State, em Oklahoma, além de ter atuado como auxiliar em outras instituições universitárias. Ela também comandou dois períodos de treinamento da seleção feminina sub-23 dos Estados Unidos em 2025.

Nascida em Uppsala, na Suécia, Thomas foi jogadora profissional por sete temporadas na primeira divisão de seu país. Na carreira universitária, defendeu a Oklahoma State University, onde foi eleita duas vezes a melhor jogadora da Big 12 Conference e recebeu três vezes o reconhecimento de All-American. A treinadora assume o Orlando após uma temporada difícil: a equipe terminou 2026 na 11ª colocação, fora da zona de classificação para os playoffs, com 11 vitórias, 16 derrotas e três empates.