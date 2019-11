Time da Juventus emagreceu por influência de Cristiano, diz Douglas Costa

A influência de Cristiano Ronaldo na Juventus vai além dos aspectos técnicos e financeiros. Depois de marcar, nos acréscimos, o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Lokomotiv, em Moscou, pela Liga dos Campeões, o atacante brasileiro Douglas Costa contou que o elenco do clube italiano se inspira na forma física do astro português e, por isso, emagreceu nesta temporada.

“Sempre me alimentei como deve ser, agora mais do que nunca. Às vezes vemos Ronaldo sem camisa e o físico dele é fantástico. Serve de motivação e todos queremos ter um corpo como o dele. Desde que Ronaldo chegou, a percentagem de massa gorda no elenco diminuiu”, revelou nesta quarta-feira 6, em entrevista ao Esporte Interativo.

Douglas, que espera retornar seleção brasileira depois de se recuperar de lesões, revela ter um ótimo relacionamento com Cristiano Ronaldo. “É notável, ele nos dá muito fora do campo. Falamos a mesma língua dentro e fora do campo. Quando jogamos juntos nos procuramos em campo, pois sabemos que podemos criar problemas aos nossos adversários.”

A Juventus lidera o Campeonato Italiano com 29 pontos, um a mais que a Inter de Milão, em 11 rodadas. O time também está no topo do Grupo D da Liga dos Campeões com 10 pontos, três a mais que o Atlético de Madri.