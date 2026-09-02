Tiger Woods se declara culpado de direção imprudente em acidente de carro nos EUA
Golfista terá sua carteira de habilitação suspensa por cinco anos, de acordo com os termos de um acordo judicial
O astro do golfe Tiger Woods se declarou culpado na quarta-feira, 2, das acusações de direção imprudente e negligente decorrentes de um acidente de carro na Flórida em março, o que lhe permitiu evitar uma pena mais severa. Woods terá sua carteira de habilitação suspensa por cinco anos, de acordo com os termos de um acordo judicial que retirou a acusação mais grave de dirigir sob a influência de álcool ou drogas.
“Se por qualquer motivo o senhor dirigir novamente, voltará imediatamente para a prisão”, disse o juiz Darren Steele durante uma breve audiência no Tribunal do Condado de Martin, em Stuart, Flórida.
O 15 vezes campeão de torneios Major se envolveu em um acidente em março, quando o veículo que dirigia colidiu com um reboque puxado por uma caminhonete perto de sua casa em Jupiter Island, Flórida. Segundo as autoridades, os policiais que atenderam à ocorrência concluíram que Woods estava sob efeito de drogas e encontraram analgésicos opioides em sua posse.
Inicialmente, o ex-número um do mundo se declarou inocente das acusações menores de dirigir sob efeito de drogas causando danos materiais e de se recusar a fazer um teste toxicológico. Woods explicou aos investigadores que estava olhando para o celular e mudando de estação de rádio quando o acidente ocorreu.
Dias após o incidente, ele anunciou que se afastaria temporariamente da vida pública para se submeter a tratamento e se concentrar em sua recuperação. Posteriormente, um juiz o autorizou a viajar para o exterior para se internar em uma clínica especializada, supostamente localizada na Suíça.
Woods reapareceu publicamente em junho, durante o Travelers Championship do PGA Tour. Um mês depois, o tribunal autorizou os promotores a examinarem tanto os registros hospitalares relacionados ao seu tratamento quanto a documentação referente aos medicamentos que lhe haviam sido prescritos. As informações, no entanto, foram restritas aos promotores, investigadores e peritos designados para o caso, bem como à equipe jurídica do golfista.
Nos últimos anos, Woods passou por diversas cirurgias na coluna e vários procedimentos na perna em decorrência de ferimentos graves sofridos em outro acidente de carro na Califórnia, em 2021.
(Com AFP)