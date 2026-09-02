Tiger Woods se declara culpado de direção imprudente em acidente de carro nos EUA

O astro do golfe Tiger Woods se declarou culpado na quarta-feira, 2, das acusações de direção imprudente e negligente decorrentes de um acidente de carro na Flórida em março, o que lhe permitiu evitar uma pena mais severa. Woods terá sua carteira de habilitação suspensa por cinco anos, de acordo com os termos de um acordo judicial que retirou a acusação mais grave de dirigir sob a influência de álcool ou drogas.

“Se por qualquer motivo o senhor dirigir novamente, voltará imediatamente para a prisão”, disse o juiz Darren Steele durante uma breve audiência no Tribunal do Condado de Martin, em Stuart, Flórida.

O 15 vezes campeão de torneios Major se envolveu em um acidente em março, quando o veículo que dirigia colidiu com um reboque puxado por uma caminhonete perto de sua casa em Jupiter Island, Flórida. Segundo as autoridades, os policiais que atenderam à ocorrência concluíram que Woods estava sob efeito de drogas e encontraram analgésicos opioides em sua posse.

Inicialmente, o ex-número um do mundo se declarou inocente das acusações menores de dirigir sob efeito de drogas causando danos materiais e de se recusar a fazer um teste toxicológico. Woods explicou aos investigadores que estava olhando para o celular e mudando de estação de rádio quando o acidente ocorreu.

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Dias após o incidente, ele anunciou que se afastaria temporariamente da vida pública para se submeter a tratamento e se concentrar em sua recuperação. Posteriormente, um juiz o autorizou a viajar para o exterior para se internar em uma clínica especializada, supostamente localizada na Suíça.

Woods reapareceu publicamente em junho, durante o Travelers Championship do PGA Tour. Um mês depois, o tribunal autorizou os promotores a examinarem tanto os registros hospitalares relacionados ao seu tratamento quanto a documentação referente aos medicamentos que lhe haviam sido prescritos. As informações, no entanto, foram restritas aos promotores, investigadores e peritos designados para o caso, bem como à equipe jurídica do golfista.

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Nos últimos anos, Woods passou por diversas cirurgias na coluna e vários procedimentos na perna em decorrência de ferimentos graves sofridos em outro acidente de carro na Califórnia, em 2021.

(Com AFP)